مستوى متدنٍ .. الفرنسيون يفقدون ثقتهم بـ ماكرون

أظهر استطلاع جديد أن تصنيف الثقة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال منخفضا عند مستوى 32٪ خلال نوفمبر.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة “Elabe” لصالح الصحيفة الاقتصادية الفرنسية “Echos”، أن مستوى تصنيف الثقة بماكرون أصبح عند نسبة 32٪ في نوفمبر، وذلك بعد أن تراجع 6 نقاط خلال الشهرين الماضيين.

وقال رئيس الشركة، برنارد سانانس: "هذا هو أدنى مستوى منذ بداية الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا”.

وأوضح الاستطلاع أن الرئيس الفرنسي يخسر مكانته داخل الدوائر ذات الامتيازات، حيث كان يتمتع داخلها تقليديا بدعم كبير.

كما ذكرت نتائج الاستطلاع أن الثقة برئيسة الوزراء إليزابيث بورن تراجعت بمقدار نقطتين خلال نوفمبر وبلغت 27٪، أما بالنسبة لأعضاء الحكومة الفرنسية الآخرين، فإن تصنيفهم أقل من 30٪.