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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يدعو 50 شركة فرنسية الأكثر تلويثا للبيئة للاجتماع الثلاثاء

صدى البلد

 دعا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أكبر المجموعات الصناعية الفرنسية من بين الأكثر تلويثا للبيئة وعددهم 50 شركة للاجتماع يوم /الثلاثاء/ المقبل في قصر الإليزيه .
وذكر مصدر فرنسي لم يفصح عن هويته - حسبما ذكرت قناة "فراس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس - أن هذه الدعوة تأتي قبل أيام من انطلاق فعاليات مؤتمر قمة مناخ "كوب 27" يوم الأحد المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ والتي تستمر حتى 18 من نفس الشهر لمكافحة التغيرات المناخية التي يعاني منها كثير من الدول العالم ومناقشة الكثير من القضايا والموضوعات الهامة الذي يطرحها الحضور.
وأضافت القناة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي سيحث هذه الشركات الفرنسية على تقليل انبعاثات الكربون في أسرع وقت، موضحة أن من بين المجموعات الصناعية الفرنسية الكبرى شركة "توتال إنرجي" متعددة الجنسيات للنفط والغاز وشركة "لافارج" (هي إحدى أكبر شركات صناعة الأسمنت في العالم) و"سان جوبان" ( شركة تصنيع المرايا وتنتج أيضا مجموعة متنوعة من مواد البناء والمواد عالية الأداء).
وأوضح المصدر أن الرئيس ماكرون سيخبر الصناعيين الفرنسيين أن الدولة ستدعمهم في مواجهة ارتفاع أسعار الكربون وبينما تخطط المفوضية الأوروبية لتشديد قواعد السوق الأوروبية من خلال الإلغاء التدريجي للحصص الحرة الحالية لبعض القطاعات الصناعية.
وأفادت القناة بأن الحكومة الفرنسية تسعى لتشجيع الصناعيين الفرنسيين على تطوير قطاعات أكثر اخضرارا في أقرب وقت مثل الهيدروجين منخفض الكربون لاكتساب حصة بالسوق في المنافسة الدولية. 
وترغب السلطة التنفيذية في فرنسا حث هذه المواقع الصناعية لمواصلة إنتاجها على الأراضي الفرنسية بدلا من الاستقرار في الولايات المتحدة أو الصين أو البرازيل حيث تكون قيود إزالة الكربون أقل قوة، خاصة وأن الحكومة تقدر أن هذه الشركات المصنعة الخمسين وحدها تمثل ما يقرب من 30 ألف وظيفة منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

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