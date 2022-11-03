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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجع النفط بنحو 1٪ اليوم الخميس إذ دفعت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية الدولار للارتفاع وزادت المخاوف من حدوث ركود عالمي من شأنه أن يحد من الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.9٪ إلى 95.26 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار أو 1.4٪ إلى 88.74 دولار.

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وربح كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار أمس الأربعاء، مدعوما بانخفاض آخر في مخزونات النفط الأمريكية، حتى في الوقت الذي عزز فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه من السابق لأوانه النظر في وقف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا.

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