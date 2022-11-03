إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

فاز الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، بأغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات العامة.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات النهائية اليوم الخميس، حسبما أقرتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فوز ائتلاف نتنياهو بـ 64 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.

وكانت النتائج موزعة كالتالي: حزب الليكود بزعامة نتنياهو 32 مقعدًا، حزب الصهيونية الدينية 14 مقعدًا، حزب شاس 11 مقعدًا، حزب يهدوت هتوراة 7 مقاعد.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.