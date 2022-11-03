عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

فاز الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، بأغلبية مقاعد الكنيست في الانتخابات العامة.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات النهائية اليوم الخميس، حسبما أقرتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فوز ائتلاف نتنياهو بـ 64 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي.

لابيد يهاتف نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات الإسرائيلية.. تفاصيل

نتنياهو يجهز نخب النصر .. اليمين المتشدد في إسرائيل يقترب من الفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

وكانت النتائج موزعة كالتالي: حزب الليكود بزعامة نتنياهو 32 مقعدًا، حزب الصهيونية الدينية 14 مقعدًا، حزب شاس 11 مقعدًا، حزب يهدوت هتوراة 7 مقاعد.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.

إسرائيل نتنياهو انتخابات الكنيست بنيامين نتنياهو الانتخابات الاسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

صوت هبده .. ماذا فعلت زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من الخامس

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

موضوعات متعلقة

التخلي عن الدراسة .. الأزمة الاقتصادية تعصف بـ التعليم في بريطانيا

بسبب النفط .. إجراء جديد من بريطانيا ضد روسيا

ضربة موجعة لـ الحزب الديمقراطي الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

حرق احتياطي الغاز .. رئيس صربيا يحذر دول أوروبا من شتاء كارثي

البنتاجون: هجوم كوريا الشمالية النووي ضد أمريكا سينهي نظام كيم جونج أون

4 أسباب جعلت بوتين يختار الحرب في أوكرانيا.. تعرف عليها

هجوم مخيف .. رئيس باكستان يعلق على محاولة اغتيال عمران خان

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

ماما ضربته بالمقشة ومكلش معانا.. ماذا قال نجل صيدلي حلوان في التحقيقات؟

سنن يوم الجمعة للنساء.. على كل مسلمة الحرص على هذه الأمور

15 قرشا.. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الأسبوعية

شتاء قاس.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا

موجود في مصر .. طبيب يكشف علاجًا جديدًا للسرطان | فيديو

إسرائيل.. ائتلاف نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

هل تؤثر التغيرات المناخية على جلد الإنسان وتسبب إصابته بأمراض؟.. هاني الناظر يجيب

فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

بعد المستشفى | شيرين في منزلها .. تطورات الحالة الصحية للفنانة ..فيديو

معجزة إلهية.. صينية تنجب في سن الـ 70..تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ