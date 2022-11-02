عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نتنياهو يجهز نخب النصر .. اليمين المتشدد في إسرائيل يقترب من الفوز بأغلبية مقاعد الكنيست

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو

بات من شبه المؤكد بعد فرز أغلبية صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي أجريت أمس الثلاثاء، فوز تكتل يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيست، فاتحًا الباب على مصراعيه لعودة نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء على رأس حكومة ائتلاف مكون من أحزاب يمينية متشددة يتقدمها الليككود.

نتنياهو يعلن النصر مبكرًا

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز 87.2 في المئة من الأصوات حصول تحالف نتنياهو على 65 مقعدا. ويخول ذلك نتانياهو العودة إلى مقدمة الساحة السياسية. وقال نتنياهو لمؤيديه فجر الأربعاء في القدس "نحن قريبون جدا من نصر كبير".

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد قال في تل أبيب "لم يتقرر شيء بعد" وإن حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل)، "سينتظر بصبر النتائج النهائية".

ويظهر فرز الأصوات حتى الآن حصول حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 32 مقعدا، وحزب لبيد على 24 مقعدا، وتحالف "الصهيونية الدينية" بزعامة اليميني المتشدد بن غفير على 14 مقعدا، و"المعسكر الوطني" بقيادة وزير الدفاع بيني جانتس على 12 مقعدا، بالإضافة إلى حزب "شاس" الديني الشرقي على 12 مقعدا.

وفي المقابل حصل حزب "يهدوت هتوراه" الديني المتشدد لليهود الغربيين على 8 مقاعد، والجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد (أيمن عودة وأحمد الطيبي) والقائمة الموحدة بقيادة منصور عباس على 5 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، وحزب العمل على 4 مقاعد، أما حزب ميرتس اليساري فلم يجتز نسبة الحسم شأنه في ذلك شأن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك يتوقع ألا يتجاوز حزب البيت اليهودي برئاسة ايليت شاكيد نسبة الحسم.

لكن لا تزال هناك صناديق اقتراع مغلقة مثل أصوات الجيش والمستشفيات، وقد تحدث فروقات طفيفة في الأرقام مع فرز الأصوات وصدور النتائج الرسمية.

صعود اليمين الإسرائيلي المتشدد

تقول يائيل شومر الأستاذة في جامعة تل أبيب إن "مرحلة عد الاصوات يسودها توتر شد الأعصاب فبضعة آلاف من الأصوات تؤثر على المقاعد وقد تغير النتيجة النهائية".

وحذر وزير العدل الحالي جدعون ساعر زعيم حزب "الأمل الجديد" الذي انشق عن حزب الليكود سابقا من خطر رؤية إسرائيل تتجه نحو "تحالف من المتطرفين" بقيادة نتانياهو وحلفائه.

وقال زعيم اليمين المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب "الصهيونية الدينية" مخاطبا مناصريه بعد صدور النتائج الأولية "صوّت الجمهور للهوية اليهودية. حان الوقت أن نعود لنكون أسياد بلدنا".

إيران تعلق علي عودة نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل

تحذيرات أمريكية وإماراتية..مخاوف من انضمام أكبر متطرف في إسرائيل لحكومة نتنياهو المحتملة

وأضاف بن غفير "الناس يريدون السير في الشوارع بأمان وألا يكون جنودنا وشرطتنا مقيدي الأيدي" مكررا دعوته لاستخدام القوة، خصوصا ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت المحاضرة السياسية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية يوليا إلعاد سترينجر بن غفير بأنه "الفائز الأكبر في هذه الانتخابات".

وقالت "لقد حصل على أصوات من الحريديم (اليهود المتزمتين) ومن الليكود ومن ناخبين شباب جدد وأشخاص لا يعرفون لمن يصوتون".

وكتبت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء "إسرائيل على وشك أن تبدأ ثورة يمينية ودينية وسلطوية هدفها تدمير البنية التحتية الديموقراطية التي بنيت عليها الدولة... قد يكون هذا يوما أسود في تاريخ إسرائيل".

الإقبال على التصويت.. إصرار يميني وتشتت عربي

بسبب تكرار الانتخابات، كان السياسيون الإسرائيليون يخشون أن يصاب الناخبون الإسرائيليون البالغ عددهم 6.8 ملايين شخص بالارهاق إذ يتوجهون لصناديق الاقتراع للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات. إلا أنّ نسبة المشاركة بلغت نحو 71.3 %. وتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 4.8 ملايين وهي الأعلى منذ 2015، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

وشرّع الكنيست قانون نسبة الحسم لدخول البرلمان باقتراح عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان لمنع القوائم العربية من دخول الكنيست، حيث يجب أن تحصل كل قائمة انتخابية على نسبة الحسم وهي 3.25% من نسبة الأصوات التي تؤهل للدخول الى الكنيست بأربعة أعضاء دفعة واحدة.

ويشكل السكان العرب في إسرائيل نسبة 20% وهم من أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم عند قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وبعد صدور قانون نسبة الحسم تشكلت القائمة العربية المشتركة والتي حصلت على 15 مقعدا في العام 2015 وضمت أربعة أحزاب. لكن القائمة العربية بدأت بالتفكك بعد انفصال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة الإسلامية العام 2021.

وفي الانتخابات الأخيرة شغلت الأحزاب العربية عشرة مقاعد فقط من أصل 120 مقعدا في البرلمان. لكن العرب خاضوا انتخابات الثلاثاء بثلاث قوائم منفصلة، هي الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغير وقائمة برئاسة أيمن عودة وقائمة حزب التجمع الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة والقائمة الموحدة الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس.

وقالت المرشحة من حزب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة عايدة توما سليمان إن "وجود الفاشيين إلى جانبه (نتانياهو) يقلقنا أكثر من أي شيء آخر". وأضافت "إنه يوضح توجه الدولة وما ينتظر الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا البلد".

نتنياهو انتخابات الكنيسة الأصوات اليمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

بورصة السيارات .. أحدث أسعار شيري تيجو 3

موضوعات متعلقة

إسرائيل.. استطلاع جديد يظهر تصدر نتنياهو ومنافسة لابيد

أشرف ثابت: ثورة 25 يناير كانت رغبة تغيير عند الشعب المصري.. فيديو

بينيت: إسرائيل تحتاج تحالفا من أقصى اليمين المتطرف حتى الإسلاميين

اتصالات لتوحيد الأحزاب العربية في إسرائيل خلال انتخابات الكنيست المقبلة

العراق.. الجناح السياسي لكتائب حزب الله ينسحب من البرلمان

عقب الإعلان عن حل الكنيست.. معسكر اليمين يتفوق على الائتلاف الحالي باستطلاعات الرأي

بعد سقوط الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو في صدارة استطلاعات الرأي

إسرائيل تعود إلى الشلل السياسي.. استطلاع يكشف ما ستفرزه الانتخابات الجديدة

ترشيحاتنا

مسئولون أمريكيون: قيادات بالجيش الروسي ناقشت استخدام سلاح نووي في أوكرانيا

البنك المركزي : 3.7 تريليون جنيه حجم الأوراق المالية للعملاء في يوليو 2022

بورصة السيارات .. أحدث أسعار شيري تيجو 3

أصحاب المدرسة القدامى..إزاي تلاقي شخص بتدور عليه في فيسبوك عن طريق صورته؟

للمغتربين.. سعر كيا سبورتاج مستعملة في السعودية| صور

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: ملف فلسطين حظي باهتمام خاص في القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضلات الفئران .. نوع من المشروبات الغازية يسبب الموت

أعراضه صادمة وغير متوقعة.. ما لا تعرفه عن مرض مانويل نوير

فستان محتشم.. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة على إنستجرام

أبرزهم تامر حسني وزوجته.. شاهد| صور النجوم خلال افتتاح أحدى المشروعات

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ