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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجود في مصر .. طبيب يكشف علاجًا جديدًا للسرطان | فيديو

الدكتور أحمد فيصل
الدكتور أحمد فيصل

كشف الدكتور أحمد فيصل المدير الطبى للأورام بشركة دايتشى سانكيو بميونخ،عن علاج جديد للسرطان، موجود فى مصر.

وأوضح فيصل خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن علاج السرطان الجديد يجمع بين مزايا العلاج الكيميائي والأجسام المضادة.

 العلاج الكيميائى

وتابع: العلاج بالاجسام المضادة معروف أنه يكون موجه لجزء معين فى الجسم، عكس العلاج الكيميائى الذى ينتشر فى جميع انحاء الجسم.

وأضاف أحمد فيصل، أن العلاج الجديد يجمع الاجسام المضادة مع العلاج الكيميائى، ويتم توجيهه للجزء المصاب فقط، لافتا إلى انه تم اعتماده من هيئة الدواء الأمريكية ومعتمد فى العديد من الدول.

 


 

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