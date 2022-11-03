خبير : الأزمة الروسية الأوكرانية ليست في صالح الديمقراطيين بأمريكا لهذا السبب

قال مصطفى الشيخ، الخبير في الشأن الأمريكي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على كل شيء في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال ساعدت في رفع الأسعار في السوق الأمريكي، وهذا ما يزيد من التضخم في أمريكا، وهو أمر ليس في صالح الديموقراطيين قبل انتخابات الكونجرس المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» بالفقرة الحوارية ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحزب الجمهوري يركز على الجرائم التي تحدث في أمريكا في الفترة الأخيرة وفي نيويورك بشكل خاص؛ من أجل استغلال ذلك في انتخابات الكونجرس المقبلة، موضحا أن الأمريكيين العرب ليسوا نشيطين ومؤثرين في الانتخابات الأمريكية سوى في ولاية ميتشجن.

وتابع الخبير في الشأن الأمريكي، أن آراء الأمريكيين العرب في انتخابات الكونجرس الأمريكي لا تختلف كثيرًا عن باقي المواطنين، إلا أن هناك تخوفا شديدا من فوز الجمهوريين، حيث إنهم متشددون بشكل كبير فيما يتعلق بالهجرة، وفي حالة فوزهم ستكون قراراتهم ليست في صالح أي مهاجر أو أي عربي، وهو ما يزيد من التفرقة بين الجاليات العربية والحزب الجمهوري.

وواصل، أن الحزب الجمهوري لديه سياسة متميزة في انتخابات الكونجرس من ناحية الدفاع عن أمريكا، ومن ناحية مكافحة الجريمة، وهذا أمر هام لأي مواطن أمريكي، وهو ما يمكن أن يجذب الكثير من الأمريكيين لهم.

