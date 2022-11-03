يسبب أعلى معدل وفيات.. طبيب: سرطان الرئة الأكثر خطورة بين الأورام الأخرى

أكد الدكتور أحمد فيصل المدير الطبي للأورام بشركة دايتشى سانكيو بميونخ،أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة فى العلاج المناعي لعلاج سرطان الرئة.



وأوضح فيصل خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن سرطان الرئة يسبب اعلى معدل وفيات بين جميع أنواع السرطانات الأخرى.

العلاج الكيماوي

وتابع: العلاج المناعي المناعى مؤخرا أثبت قدرته على أن يحل محل العلاج الكيماوي بالنسبة لسرطان الرئة.

وأوضح المدير الطبى للأورام بشركة دايتشى سانكيو بميونخ، أنه تم تجزئة سرطان الرئة لعدة أنواع، وبالتى أصبح لدى الأطباء القدرة على توجيه أدوية معينة لخلايا معينة.