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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأحد.. الحوكمة وحماية البيئة.. ندوة بدراسات عليا عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان “الحوكمة وحماية البيئة” تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا البحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نهى سمير دنيا عميد الكلية، وذلك يوم الأحد المقبل  بقاعة الدكتور عبد العظيم حماد.

وتستضيف الندوة "مارتن باكستر" مدير السياسات والعلاقات الخارجية نائب الرئيس التنفيذى لمعهد الإدارة والتنمية المستدامة فى انجلترا.

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس، ورشة بعنوان  تطبيق العلاج المعرفى السلوكى الجمعى للأطفال وذويهم لعلاج الاكتئاب عند الأطفال تحا رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة وتحت إشراف الدكتور أحمد الكحكى مدير مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وإشراف وتنسيق الدكتورة منال عمر رئيس وحدة الطب النفسي والاستاذ بالقسم الطبي.
 

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وناقشت الورشة الأنماط المعرفية السلبية المسببة للاكتئاب والتي تنشأ خلال مرحلة الطفولة من التعاملات مع البيئة المحيطة ولاسيما فى نطاق الأسرة، ولذا قدمت المحاضرة منهج يستهدف الاعتلالات النفسية لدى الأطفال وكذلك الأهل من خلال تقديم العلاج المعرفى السلوكى الجمعى للأطفال وذويهم، كل على حدة فى علاج اضطراب الاكتئاب عند الأطفال. بدلا من الإعتماد فقط على تعديل الانماط المعرفية لدى الأطفال بصورة مباشرة، فإن تعديل الأنماط المعرفية السلبية المتعلقة بالأهل أنفسهم وبأطفالهم يعدل بصورة غير مباشرة الأنماط المعرفية لدى الأطفال عن طريق التقليد بأن يقدم الأهل لأطفالهم قدوة للأنماط المعرفية الصحية التكيفية ليساعدوهم فى التغلب على اضطراب الإكتئاب.

 

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