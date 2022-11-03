فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول في مسابقة ENACTUS للمشروعات التنموية

فاز فريق Enactus جامعة عين شمس بالمركز الأول في مسابقات كأس العالم 2022 المخصصة في مجال المشروعات التنموية والتي أقيمت في بورتو ريكو في الفترة من الأحد 30 أكتوبر إلى الأربعاء 2 نوفمبر بمشاركة 32 دولة.

جاءت مشاركة الفريق تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عمر الحسينى عميد الكلية ، وضم الفريق 8 طلاب من كلية الهندسة و٢ من كلية الألسن تحت إشراف الدكتور خالد كيرة رئيس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية.

وفي الدور الأول من المسابقات ضمت مجموعة مصر المكسيك وألمانيا و قرغيزستان ، وفي الدور التالي، ضمت مجموعة مصر نيجيريا و البرازيل و المغرب. أما في الدور النهائي فاز فريق جامعة عين شمس على تونس و إنجلترا و كندا ليحصل على كأس العالم.

وقد عرض الطلاب مشروعهم القائم على استخلاص مادة Chitosan من قشريات جراد النيل والتي تحتوى على نسبة تتراوح بين 40-60% من الكيتين والذي يمكن استخلاص الشيتوزان منه حيث يستخدم كلاهما في صناعات عديدة مثل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل ، ومن أجل توفير حل صديق للبيئة وتحقيق مشروع بدون أي مخلفات، تم استخدام جسم الجراد لصناعة علف للدواجن وذلك لتوفير بديل بسعر أرخص للأعلاف التي يشتد الطلب عليها في السوق المصري حيث تحتوي قشور جراد النيل على حوالي 20-40% من البروتين وهي كمية مناسبة لإنتاج علف حيواني ذو تأثير أفضل على الدجاج من العلف العادي.

كذلك تمكن الفريق من انتاج مبيدات زراعية حيوية صديقة للبيئة وتم تصنيع فلتر لتنقية المياه.

من الجدير بالذكر أن ENACTUS منظمة أمريكية غير حكومية لها أفرع في 33 بلدا على مستوى العالم في حوالى 1626 جامعة. أما في مصر، فلها أفرع في 62 جامعة وكلية.

ويقوم نشاط ENACTUS على ريادة الأعمال في مجال المشروعات التنموية ويقام كأس العالم في شهر أكتوبر من كل عام في إحدى الدول التي بها النشاط.