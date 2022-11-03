الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

واصل الحساب الرسمي لـ النادي الأهلي تواجده ضمن قائمة الأندية الأكثر بحثًا وتفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم ، للشهر الثاني على التوالي بتحقيقه أعلى معدل مشاركة على خلال شهر أكتوبر 2022.

وحقق النادي الأهلي 12.4 مليون تفاعل خلال شهر أكتوبر 2022 ضمن الأندية الأكثر بحثًا على موقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك".

وجاء الترتيب لأفضل 5 حسابات على مستوى العالم على النحو التالي :



المركز الأول نادي ريال مدريد بـ 27.4 مليون تفاعل، فيما جاء فى المركز الثانى ليفربول الإنجليزي برصيد 23.0 مليون، واحتل المركز الثالث برشلونة برصيد 19.8 مليون تفاعل، بينما حصل على المركز الرابع مانشستر يونايتد برصيد 18.6 مليون، واحتل المركز الخامس النادى الاهلى المصري برصيد 12.4 مليون تفاعل.