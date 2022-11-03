رغم صناعة تريزيجيه.. طرابزون يخرج من الدوري الأوروبي ويذهب لدوري المؤتمر

فشل فريق طرابزون سبور التركي في التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي رغم فوزه على فيرنتسفاروشي المجري بهدف دون مقابل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة السابعة عن طريق باكاستياس في الدقيقة السابعة من متابعة لتمريرة تريزيجيه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور للنقطة التاسعة في المركز الثالث، ليتأهل لدوري المؤتمر، وذهبت بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثامنة لصالح موناكو.

تشكيل طرابزون سبور

وضم تشكيل طرابزون سبور كلا من:

في حراسة المرمى: أوجورتشان.

خط الدفاع: مارك بارترا - هوجو - إيرين - لارسين

خط الوسط: مانوليس سيوبيس - مارك هامسيك - عبد القادر عمر.

خط الهجوم: باكاسيتاس - محمود حسن تريزيجيه - يازيسي.