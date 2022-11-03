عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينفع تعمل شريط لوحدك.. كيف أوصل مصطفى كامل بهاء سلطان للنجومية

بهاء سلطان
بهاء سلطان

تحدث الفنان بهاء سلطان عن دور الفنان مصطفى كامل فى مساندته خلال المشوار الفنى.


وأوضح سلطان خلال حواره مع برنامج “أنغام”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلا:" سمعنى وانا بسجل فى كورال الفنان حسام حسنى فقالى انت صوتك ينفع يعمل شريط لوحده".

وتابع بهاء سلطان، أنه بعد ذلك عرفه الفنان مصطفى كامل على المنتج نصر محروس، وبدأ مشواره الفنى، معقبا:" مصطفى كامل عملى 6 اغانى فى اول شريط ليا".


همشي ولا تعرفولي طريق


وانتهى النجم بهاء سلطان من أحدث أغانيه بعنوان "همشي ولا تعرفولي طريق" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز " بطولة النجمه روبي.

"همشي ولا تعرفولي طريق"  كلمات أحمد المالكي  وألحان محمد خلف و توزيع أنور عمرو وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن ومن المقرر طرحها وقت عرض الفيلم بدور العرض السينمائية .

"جروب الماميز " بطولة روبي ويسرا اللوزي و محمد ثروت و محمود حافظ و دارين حداد وحازم ايهاب وتاليف ايهاب بليبل وغاده عبد العال وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح .

حسام حسن بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان نصر محروس دى ام سى دور العرض السينمائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك.. تفاصيل إصابة شيكابالا ومدة غيابه.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور.. ويطالب الجهاز الطبي بتقرير عن حالة الفريق

روسيا: بريطانيا متورطة بشكل عميق في حرب أوكرانيا.. وسنعلن الأدلة

رغم تحذيرات بوتين.. مجموعة السبع وأستراليا تتفق على وضع سقف لسعر النفط الروسي

محيي الدين: 30 ألف مشارك و100 من قادة دول العالم في cop27.. فيديو

محيي الدين: ننتظر تقديم الدول الكبرى 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ.. فيديو

محمود محيى الدين: استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ مميز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

جدل تاريخي حول السيد البدوي..من هو القطب الصوفي الذي حير الجميع ؟

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ