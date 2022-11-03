ينفع تعمل شريط لوحدك.. كيف أوصل مصطفى كامل بهاء سلطان للنجومية

تحدث الفنان بهاء سلطان عن دور الفنان مصطفى كامل فى مساندته خلال المشوار الفنى.



وأوضح سلطان خلال حواره مع برنامج “أنغام”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلا:" سمعنى وانا بسجل فى كورال الفنان حسام حسنى فقالى انت صوتك ينفع يعمل شريط لوحده".

وتابع بهاء سلطان، أنه بعد ذلك عرفه الفنان مصطفى كامل على المنتج نصر محروس، وبدأ مشواره الفنى، معقبا:" مصطفى كامل عملى 6 اغانى فى اول شريط ليا".



همشي ولا تعرفولي طريق



وانتهى النجم بهاء سلطان من أحدث أغانيه بعنوان "همشي ولا تعرفولي طريق" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز " بطولة النجمه روبي.

"همشي ولا تعرفولي طريق" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف و توزيع أنور عمرو وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن ومن المقرر طرحها وقت عرض الفيلم بدور العرض السينمائية .

"جروب الماميز " بطولة روبي ويسرا اللوزي و محمد ثروت و محمود حافظ و دارين حداد وحازم ايهاب وتاليف ايهاب بليبل وغاده عبد العال وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح .