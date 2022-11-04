بركات: اختيارات فيتوريا منطقية .. البرتغالي مهتم بالجميع

علق الإعلامي محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، لمعسكر نوفمبر.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " اختيارات روي فيتوريا لمعسكر منتخب نوفمبر المقبل منطقية".



وتابع: "فيتوريا ضم عددا من اللاعبين الذين تألقوا خلال الفترة الأخيرة، مثل حسام عبدالمجيد، صاحب الأداء المميز مع الزمالك منذ بداية ظهوره مع الفريق الأول بشكل أساسي وحتى الآن".



وواصل: "هذا بالإضافة لضم محمود علاء الذي رد على الانتقادات وضمه للمنتخب هو أقوى رد على منتقديه، وأتمنى أن يصب تركيزه في الملعب فقط وتجنب المشتتات".



وأكمل: "من ضمن الاختيارات أيضا مروان عطية ومحمود حمادة، ومن الواضح أن فيتوريا مقتنع بالثنائي خاصة مع ضمهما خلال المعسكر الماضي".



وقال: "سعيد بعودة أفشة للمنتخب مرة أخرى، ورجوعه للمنتخب بمثابة تأكيد على استرجاع مستواه تدريجيا".



وأتم: "انضمام مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) لاعب حرس الحدود مفاجأة، ووجوده دلالة على اهتمام فيتوريا بمتابعة كافة اللاعبين والأندية في الدوري الممتاز".