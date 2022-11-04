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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهى حواس: مكتشف مقبرة توت عنخ آمون سرق بعض القطع

صدى البلد

قال عالم الآثار الكبير، الدكتور زاهي حواس، إن مكتشف مقربة توت عنخ أمون سرق قطع أثرية من المقبرة

وأضاف حواس خلال فيلم وثائقي عرضه برنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر قناة "دي ام سي"، أن مكتشف المقبرة سرق أيضا 150 تميمة، ودمر المومياء لـ 18 قطعة.

وأوضح عالم الاثار، أن توت عنخ آمون تولى العرش حين كان عمره 9 سنوات، لافتا إلى أنه كان يعيش فى منف.

 الدلائل


وأشار زاهي حواس، أن إلى كل الدلائل تشير إلى أن توت عنخ آمون مات بسبب حادثة ولم يمت مقتولا كما يعتقد البعض.

ولفت حواس إلى أن توت عنخ آمون كان يمشى بعكاز ولديه 130 عصاه منهم عصاه صنعها بنفسه.

عالم الاثار زاهي حواس قطع أثرية توت عنخ آمون الدكتور زاهي حواس

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