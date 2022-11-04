من نيويورك ... إلهام شاهين تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وخطفت إلهام شاهين انظار جمهورها بإطلالة جذابة من نيويورك و علقت على الصورة قائلة :نيويورك.

وكانت آخر أعمال النجمة إلهام شاهين الدرامية مسلسل "بطلوع الروح" الذي تم عرضه على في الموسم الرمضاني الماضي، وهو بطولة منة شلبي، أحمد السعدني، إلهام شاهين، محمد حاتم، عادل کرم، دیاموند بو عبد، محمود فارس، وغيرهم، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكري.



أحداث مسلسل “بطلوع الروح"

وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح" حول سيدة يجبرها زوجها على العيش في الرقة المقر الرئيسي لتنظيم داعش مع ابنهما المريض، وتتابع الأحداث وهي تحاول الهروب بابنها من الرقة.