غنيت كورال وراء مصطفى كامل .. أبرز تصريحات بهاء سلطان مع أنغام

عبر الفنان بهاء سلطان عن سعادته في استضافته ببرنامج الفنانة أنغام، في الحلقة التي أذيعت مساء الخميس عبر شاشة DMC، قائلا: إنه من أكبر المعجبين لها وخاصة أغنية وحدانية التي استمع لها عشرات المرات.

وأشار بهاء سلطان في حلقته مع أنغام إلى أن مشواره الفني كله اعتمد على الصدفة وعلى نصائح المحيطين به، مشيرا إلى أن بداياته كانت بالغناء في كورال وراء الفنان حسام حسني.

واستطرد قائلا:" شقيقة حسام حسني كانت زميلة في الكلية ونصحتنا بالانضمام لفريق الكورال معه واختارني أثناء دراستي في كلية التربية الموسيقية".

وساعده حسام حسني على التعرف على مصطفى كامل وتقديم شريط كامل من غناء الكورال وكلمات نقيب الموسيقيين الحالي.

وكشف بهاء سلطان أن الفنان مصطفى كامل كان له فضل كبير في نجاحه وهو من قدمه إلى المنتج نصر محروس، ووقف بجانبه كثيرا وقدم له أغنياته الناجحة منها احلف وياترى وقاللي وغيرهم موضحا:" عملي في أول ألبوم 6 أغاني".

واستطرد بهاء سلطان عن مصطفى كامل:" كان مصدقني أوي وعاوز يخليني أكمل.. ولغاية دلوقتي بينصحني وهو أخويا الكبير".

وعن نجاح أغنية يا ترى، قال بهاء سلطان إنها كانت من اختيار نصر محروس أيضا، وسجلها 4 مرات في الاستوديو حتى صدق كلماتها وقدمها بالشكل الذي ساهم في نجاحها.

وأشار بهاء سلطان إلى أنه يستمع لكثير من المطربين والأنواع الموسيقية المتغيرة مع الوقت، ولكنه كان يكثر من الاستماع إلى الشيخ محمد عمران والموسيقى تركي، موضحا:" بسمع حاجات مبفهماش بس بتمتعني"، إلى جانب أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

وكشف بهاء سلطان أيضا عن دعم الفنان علي الحجار له في البداية، وقال إن مجموعه في الثانوية العامة كان 58% فنصحه شقيقه بالانضمام إلى كلية التربية الموسيقية والاستماع إلى عبده الإسكندراني منذ كان في سن صغيرة موضحا:" أنا لو كنت اتسابت لاختياراتي ممكن مروحش في حتة".