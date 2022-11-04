سر دخول الفئران المنزل في الشتاء .. ومادة موجودة بكل بيت ستطردها للأبد

تعد الفئران مشكلة شائعة خلال فصلي الخريف والشتاء ، وما لم يكن لديك فأر حيوان أليف في قفص ، فإن العثور على قارض في منزلك يمكن أن يكون أمرا مقلقًا للغاية.

شارك خبراء مكافحة الآفات سبب دخول الفئران المنزل وكيفية ردعها بشكل فعال، ووفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، غالبًا ما تبحث الفئران عن مأوى في الأماكن الدافئة والمغلقة، مثل المنزل.

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لإبعاد الفئران عن منزلك وحماية منزلك من هذه القوارض المزعجة.

وبحسب خبراء، هناك العديد من الروائح التي لا تستطيع هذه الحيوانات تحملها، مما يعني أنه يمكنك استخدامها في طردها، مثل الزيوت الأساسية إلى الأدوات المنزلية الشائعة.

بمجرد أن يجد الناس الفئران في منازلهم ، قد يكون من الصعب التخلص من المشكلة تمامًا، بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد قيامهم ببناء منطقة التعشيش المخفية الخاصة بهم، يصبح الأمر أكثر صعوبة، وهذا هو السبب في أنه من الأفضل اتخاذ خطوات لطردهم قبل تكاثرهم.

لماذا تدخل الفئران المنازل؟

ادعى خبراء مكافحة الآفات في مؤسسة “سيجما بيست كونترول” أن أحد أكبر أسباب دخول الفئران إلى منزلك هو بحثها عن الطعام. ومن أسهل الأماكن للعثور على الطعام في سلة المهملات التي لم يتم إغلاقها بشكل صحيح.

ونصحوا الجميع بالتأكد من إبقاء صناديق القمامة مغلقة بإحكام في جميع الأوقات ولا تترك أي أكياس أو علب مفتوحة، وهذا سيجعل من الصعب على الفئران الوصول إلى الطعام ويمنعها من دخول منزلك.

الفئران تغزو المنزل

شارك الخبراء طرقا فعالة لطرد الفئران من المنزل خلال فصل الشتاء، من خلال استخدام بعض الروائح الطبيعية التي يمكن وضعها في جميع أنحاء المنزل لمنع دخول الفئران.

طرد الفئران بزيت النعناع

قال محترفو مكافحة الحشرات والقوارض أن زيت النعناع طريقة فعالة لإبعاد الفئران والجرذان، وتابع: “لا تستطيع هذه القوارض تحمل رائحة هذا الزيت القوية والنعناع ، لذا فإن بضع قطرات حول منزلك يمكن أن تساهم في إبقائها بعيدًا إلى الأبد".

طرد الفئران بزيت القرفة

بالإضافة إلى القرفة، وهي رائحة أخرى قوية تكرهها الفئران،وقال الخبراء: "يمكنك رش القرفة حول منزلك ، أو يمكنك استخدامها لصنع رذاذ طارد للفئران. أضف بضع قطرات من زيت القرفة إلى الماء ورشها حول منزلك ".

طرد الفئران بالخل الأبيض

تعتبر الرائحة النفاذة للخل الأبيض طريقة طبيعية لطرد الفئران وكل الحشرات، وقال محترفو مكافحة الآفات: "هذه الحشرات والقوارض لا يمكنها تحمل رائحة الخل النفاذة، مما يعني أنه يمكن استخدامها كطارد فعال للقوارض".

وطريقة استخدامها من خلال نقع بعض كرات القطن في الخل وضعها حول المناطق التي تعتقد أن القوارض قد تدخل فيها إلى المنزل. يمكن أيضًا استخدام الخل لتنظيف المناطق التي تواجدت بها القوارض لأن ذلك سيساعد في إزالة الرائحة.