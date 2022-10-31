طفرة تاريخية.. نجاح عملية زرع دماغ بشري في جسد الفئران

في محاول جدية لفهم الأمراض المستعصية مثل الصرع والتوحد، ابتكر العلماء دماغ بشري مزروع داخل جسد الفئران للتعرف على خصائص تلك الأمراض وبحث طرق جديدة لعلاجها.

وكان العلماء يعتبرون زرع الدماغ في جسد الحيوانات أمر غير أخلاقي بسبب التخوف من أن تصبح للحيوانات خصائص جديد تمكنها من التفكير مثل البشر.

لكن الجدل الآن أصبح أكثر احتداما نظرا لحاجة البشرية في التعرف عن قرب على تلك الأمراض العصبية والنفسية التي تهدد حياة الكثير حول العالم، مما دفع المتخصصون إلى مراقبة ما يحدث في الخلايا البشرية في الدماغ داخل جسد كائن حي بدلا من البحث في أروقة المختبرات.

زرع خلايا جزعي بشرية في دماغ فأر

واستخدم العلماء في جامعة ستانفورد، الخلايا الجذعية البشرية والتي يمكن أن تصبح أي نوع من الخلايا في الجسم، لإنشاء خلايا المخ في المختبر.

ووضع الباحثون هذه العضيات في أدمغة الفئران الصغيرة ، بحيث تنمو الخلايا وتعمل بشكل طبيعي ، ويمكنهم التعرف على مرض وراثي يسمى متلازمة تيموثي - الذي يسبب نوعًا من التوحد ويرتبط بمشاكل القلب الحادة.

ونجح هذا بشكل جيد لدرجة أنه عندما حاول الباحثون اختبار الفئران بشكل عملي، استجابت حوالي 70% من الخلايا البشرية التي وُضعت في أدمغة المخلوقات للإحساس.

حتى أنه كان من الممكن التحكم في سلوك الفئران باستخدام خلايا الدماغ البشرية ، والتي صُنعت لتكون حساسة للضوء.

كلما تناولت الفئران شرابًا من الماء يروي ظمأها من صنبور ، استخدم العلماء الضوء الأزرق لتنشيط الخلايا البشرية في أدمغتهم.

وبعد أسبوعين من هذا، مجرد تنشيط خلايا الدماغ جعل الفئران تذهب وتلعق صنبور الماء.

وفكرة أن الفئران ذات الأدمغة الهجينة يمكن السيطرة عليها بهذه الطريقة قد تثير قضايا أخلاقية أخرى.

لكن الباحثين يقولون إن الاختراق سيساعد أيضًا في اختبار عقاقير لأمراض الدماغ.

وقال سيرجيو باسكا ، أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة ستانفورد ، وكبير مؤلفي دراسة الفئران: “يمكننا الآن دراسة نمو الدماغ الصحي وكذلك اضطرابات الدماغ التي يُفهم أنها تتجذر في التطور بتفاصيل غير مسبوقة ، بدون الحاجة إلى استئصال الأنسجة من دماغ الإنسان”.

وأضاف: “يمكننا أيضًا استخدام هذه المنصة الجديدة لاختبار الأدوية الجديدة والعلاجات الجينية للاضطرابات العصبية والنفسية”.

أدمغة تتطور بنحو 20 مرة أسرع

والفئران ، التي تعيش حياة أقصر بكثير من البشر ، لديها أدمغة تتطور بنحو 20 مرة أسرع من أدمغتنا ، مما يحد من مدى تكامل خلايا الدماغ البشري مع الفئران.

وحتى الآن، زرع العلماء خلايا من ثلاثة مرضى مصابين بمتلازمة تيموثي في ​​أدمغة بشرية هجينة.

بينما بدت الخلايا المأخوذة من الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب الدماغي طبيعية جدًا في المختبر ، تم الكشف عن أنها تنمو أصغر حجمًا في دماغ حقيقي ، مما يلقي ضوءًا جديدًا على الحالة.

ويمكن لهذا العمل ، الذي نُشر في مجلة Nature ، أن يُطور أيضًا الأبحاث في الاضطرابات العقلية مثل الفصام أو التوحد ، دون الحاجة إلى إجراءات جائرة مثل استخراج الأنسجة من الدماغ.

وزرع العلماء ما يصل إلى ثلاثة ملايين خلية دماغ بشرية في القشرة الحسية الجسدية لأدمغة الفئران حديثي الولادة - وهي المنطقة المسؤولة عن تلقي المعلومات الحسية ومعالجتها ، مثل اللمس.

وقالت البروفيسور تارا سبيرز جونز ، نائبة مدير مركز اكتشاف علوم الدماغ بجامعة إدنبرة: `` هذا البحث لديه القدرة على تعزيز ما نعرفه عن نمو الدماغ البشري واضطرابات النمو العصبي ، ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للتأكد من أن هذا النوع من الكسب غير المشروع هو طريقة قوية.

'أتفق أيضًا مع الخبراء الذين كتبوا تعليقًا مصاحبًا للورقة البحثية الذين أشاروا إلى أن هذه التجارب تطرح العديد من الأسئلة الأخلاقية التي ينبغي النظر فيها للمضي قدمًا ، بما في ذلك ما إذا كانت هذه الفئران ستتمتع بتفكير ووعي أكثر شبيهة بالإنسان بسبب الغرسات.'