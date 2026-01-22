4 حوادث في أسبوع.. اصطدام قطار ركاب برافعة في جنوب إسبانيا

وقع حادث قطار رابع في إسبانيا خلال خمسة أيام، بعد أن اصطدم قطار ركاب برافعة بناء في جنوب شرق البلاد.

وقالت السلطات إن الحادث الذي وقع في كارتاخينا بمنطقة مورسيا ظهر يوم الخميس أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ويأتي هذا الحادث بعد حادث تصادم قطار فائق السرعة مميت وقع يوم الأحد في منطقة الأندلس الجنوبية، وأودى بحياة 43 شخصًا على الأقل، وحادث قطار آخر وقع يوم الثلاثاء في شمال شرق كاتالونيا، وأسفر عن وفاة سائق القطار.

وفي الوقت نفسه، خرج قطار آخر على خط قطارات برشلونة عن مساره يوم الثلاثاء.

وقالت شركة السكك الحديدية الإسبانية "أديف" على منصة "إكس" بعد حادث يوم الخميس إن حركة القطارات على ذلك الخط توقفت بسبب "دخول رافعة لا تتبع لشركة السكك الحديدية إلى مسار السكة" وقد استؤنفت الخدمة منذ ذلك الحين.

أفادت تقارير من إسبانيا أن المسؤولين أكدوا أن القطار لم ينقلب أو يخرج عن مساره.

وصرحت نويليا أرويو، عمدة مدينة مورسيا، لصحيفة "إل باييس" الإسبانية: "يبدو أن القطار، أثناء مروره، اصطدم بالذراع المفصلية البارزة فوق السكة، وكاد أن يلامسها أثناء مروره".

ولم يخرج القطار، الذي كان يقل 16 راكبًا، عن مساره، وبقي على السكة بينما تقوم فرق الإطفاء والإنقاذ بعمليات الإنقاذ في الموقع.

وقال رئيس الإقليم، فرناندو لوبيز ميراس، إن حكومة مورسيا "على تواصل دائم مع فرق الطوارئ والخدمات الصحية التي تم حشدها في المنطقة".

تتزايد المخاوف بشأن سلامة السكك الحديدية في البلاد بعد الحوادث السابقة.

ودعت نقابة سائقي القطارات الرئيسية إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد من 9 إلى 11 فبراير احتجاجًا على معايير السلامة في أعقاب حادثي التصادم المميتين.