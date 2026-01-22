لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع

حثت إسبانيا، الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي على تشكيل جيش مشترك للتكتل كإجراء ردع.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات لرويترز، الأربعاء، إن إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبي على التحرك نحو تشكيل جيش مشترك للتكتل كإجراء للردع.

وذكر الوزير، أنه يتعين على المنطقة التركيز أولا على تجميع أصولها لدمج صناعاتها الدفاعية بالشكل الصحيح، ثم حشد تحالف من الراغبين.

وأقر ألباريس بأن القلق بشأن ما إذا كان المواطنون الأوروبيون على استعداد للاتحاد عسكريا هو "نقاش مشروع"، لكنه شدد على أن "أي جهد مشترك سيكون أكثر كفاءة من 27 جيشا وطنيا منفصلا".

وأكد ألباريس، الذي كان يتحدث بعد اجتماع في دلهي، أمس الأربعاء، مع نظيره الهندي، أن الهدف من مثل هذا الجيش ليس أن يحل محل حلف شمال الأطلسي.

وأضاف ألباريس: "لكننا بحاجة إلى إثبات أن أوروبا ليست المكان الذي يسمح لنفسه بأن يتعرض للابتزاز عسكريا أو اقتصاديا".