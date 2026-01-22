الداخلية تكشف تفاصيل مطاردة شخص بالأسلحة البيضاء بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بمطاردة آخر بمنطقة المقطم بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص تطورت لمشاجرة أثناء تواجدهما بزفاف أحد أصدقائهما فقام على إثرها الأخير بالإستعانة بباقى المتهمين والتوجه إلى مسكنه حاملين أسلحة نارية وبيضاء وقيامهم بأعمال البلطجة لترهيبه دون حدوث ثمة إصابات.





أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 13 شخص – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – 5 سلاح أبيض – عصا خشبية) .. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .





