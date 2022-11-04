بالكاجوال .. ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة ريم البارودي، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .

وظهرت ريم البارودي، بإطلالة ناعمة بالكاجوال، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض و بنطلون جينز ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.