كل سنة وانتى جميلة.. سوسن بدر تهنئ ريم البارودى بـ عيد ميلادها

هنأت النانة سوسن بدر ، الفنانة ريم البارودى بـ عيد ميلادها الـ 43 ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتبت سوسن بدر “ صاحبتى الحلوة والجدعة .. كل سنة وانتى جميلة وسعيدة زى ما بتحبى تشوفى كل الناس ”.

ويذكر ان احتفلت الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها الـ 43، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تحافظ على أناقتهاوجمالها.

ونشرت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام من حفل عيد ميلادها.

وتالقت الفنانة ريم البارودي، ، باطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان باللون الاسود مكشوف الظهر وذات الأكمام الدانتيل الشفافة وهو ماجعل اطلالتها مثيرة.