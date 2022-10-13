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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشكلة في فندق .. القصة الكاملة لأزمة ريم البارودي بالجزائر قبل حلها

ريم البارودي
ريم البارودي

تعرضت الفنانة ريم البارودي لأزمة فور وصولها الجزائر لحضور حفل خاص تابع لأحد بيوت الأزياء هناك، داخل الفندق المقيمة فيه هناك. 

ونشرت ريم البارودي ستورى أعربت فيه عن غضبها الشديد من إدارة الفندق المقيمة به فى الجزائر، مؤكدة على سوء معاملتها من قبل الإدارة.

وتابعت ريم من خلال صفحتها ببعض الاستوري كان أهمها : الواحد بيعرف قيمة بلده لما يسافر بره مصر عمار يامصر زهقت وعايزة أرجع بلدي.


ريم البارودي تنفي غضبها من أهل الجزائر


وفور نشر ريم البارودي هذا الاستوري علق عليه عددا من الشعب الجزائرى بتعليقات سلبية مما جعلها تقوم بحذف الاستورى وتؤكد أنها تكن كل الأحترام والتقدير لشعب الجزائر الشقيق، كما أوضحت أن أزمتها مع إدارة الفندق وليس الشعب الجزائري قائلة: أحب وأعشق الشعب الجزائرى ولكن عندي مشكلة مع إدارة الفندق ولا يوجد غير الاحترام والمحبة للشعب الجزائرى الشقيق.
 

حل مشكلة ريم البارودي مع الفندق

وبعد ساعات قليلة من نشر ريم البارودي هذا الاستوري تواصلت إدارة الفندق التى تقيم به معها وقامت بحل المشكلة التى كانت تواجهها مما جعل ريم البارودي تقدم لهم الشكر على صفحتها الشخصية وأكدت على استكمالها للرحلة وعدم عودتها إلى مصر إلا فى الموعد المحدد مسبقا.
 

محمد شاهين مع ريم البارودي فى الجزائر

ويتواجد أيضا فى الجزائر لحضور نفس الحفل المطرب المصري محمد شاهين والذي كان على تواصل دائم بريم البارودي أثناء مشكلتها مع الفندق وأكدت ريم على حبها الكبير لشاهين قائلة: أعرف محمد شاهين وبحب صوته أوي واتقابلنا كتير فى مناسبات مختلفة لكن البنى ادم بيتعرف فى سفر وانا كسبت انسان وأخ بجد.
 

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