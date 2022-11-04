أعلن لدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إنجاز جديد في مجال الصحة تحققه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية تعلن مصر خالية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية .

وخلال الاجتماع الرابع للجنة التحقق الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، أعلنت اللجنة نجاح مصر في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة من 2018 لـ 2021 .

وأوصت اللجنة وزارة الصحة المصرية بالتالي :

الاستمرار في الأداء عالي الجودة لبرنامج التطعيمات

تعزيز التطعيم المستهدف لجميع القادمين من البلتد الموبوءة

التطعيم الإجبار للأطفال الوافدين عبر الدول الموبوءة .