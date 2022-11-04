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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجموعة السبع توافق على "آلية تنسيق" لإصلاح البنى التحتية لأوكرانيا

صدى البلد

وافقت مجموعة السبع على إنشاء "آلية تنسيق" لمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء البنى التحتية التي تستهدفها روسيا، على ما قال وزراء خارجية المجموعة في بيان الجمعة، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز.

وأوضح الوزراء بعد اجتماع في مدينة مونستر الألمانية "اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع من أجل مساعدة أوكرانيا في إصلاح واستعادة والدفاع عن بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه".

وفي مواجهة تكثيف الضربات الروسية على المعدات المدنية مع اقتراب فصل الشتاء، يجب أن تسمح هذه الآلية بتنسيق المساعدات الملموسة من البلدان لإصلاح المنشآت وتقديم "مضخات مياه وأجهزة تدفئة ومساكن ومرافق صحية وأسرّة وأغطية وخيم، كما أوضحت في اليوم السابق وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تتولى بلادها رئاسة مجموعة السبع.

الخارجية الالمانية أوكرانيا فصل الشتاء وزراء خارجية الشتاء روسيا

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