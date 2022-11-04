وزيرة البيئة: المشاركون بمؤتمر المناخ يتحملون جزءا من مصاريف الإقامة

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الجدل المثار حول نفقات قمة المناخ كوب 27 والذي سينطلق بمشاركة 150 دولة.

وأوضحت فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"، :"الدول المستضيفة لمؤتمر المناخ مبتدفعش حاجة، بتوفير المكان وحجرات للاجتماعات ومواصلات الانتقال، ولكن الأكل والشرب على حساب المشاركين".

وأكملت:" :"توصيات المؤتمر تبقى حتى اللحظات الأخيرة وتكون محل تفاوض بين الوفود المشاركة، حيث أن نجاح توصيات المؤتمر يتوقف على التوافق بين كافة الأطراف".

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 100 رئيس دولة أكدوا حضورهم القمة، حيث تأتي القمة في موعد هام ودقيق".

