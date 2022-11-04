عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حواس: تم سرقة 57 قطعة أثرية من المتحف المصري عقب أحداث يناير

صدى البلد

قال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، إن مصر تمتلك العديد من المتاحف الأثرية الكبيرة عالميًا، كما أن  المتحف المصري  يعد صرحا تاريخًيا كبيرا من  كافة الجوانب، بالإضافة إلى متحف الحضارة المصرية الذي يعد مفخرة عالمية على أرض مصرية.


وأضاف زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن المتحف المصري بالتحرير عقب ثورة يناير تعرض للسرقة والنهب، حيث تسلل اللصوص وتم سرقة 57 قطعة أثرية.

الزئبق الأحمر 

وأضاف زاهى حواس قائلا:" اللصوص كانوا يبحثون على الزئبق الأحمر دون غيره داخل المتحف".

وتابع: بعد عملية السرقة في المتحف المصري تم التوجه إليه مباشرة لمعرفة القطع التي تم سرقتها وتسجيل تلك القطع منعا من بيعها خارج مصر، موضحًا أنه تم استيراد 40 قطعة أثرية من إجمالي ما تم سرقتها من المتحف المصري بالتحرير ويتبقى 17 قطعة جميعها من المادة البرونزية.

المتحف المصري الحضارة المصرية الاثار قطعة اثرية برنامج نظرة قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

بموافقة كولر .. 3 لاعبين بـ الأهلي يقتربون من الإعارة في يناير

ترشيحاتنا

الحوار الوطني يتلقى رد رئيس مجلس الوزراء على استفساراته خلال المؤتمر الاقتصادي

زاهي حواس يطالب باسترداد رأس نفرتيتي والقبة السماوية وحجر رشيد | فيديو

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

وزيرة البيئة: المشاركون بمؤتمر المناخ يتحملون جزءا من مصاريف الإقامة

قرار جديد من المحكمة بحق مرتكب جريمة الريف الأوروبي.. غدا

ملك الهواتف الرائدة ومنافس آيفون.. تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق Galaxy S23 Ultra

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

العالم يحتفل بالفرعون الذهبي.. 10 أسرار عن مقبرة توت عنخ آمون

صدي البلد يرصد حالة قاعات مؤتمر المناخ قبل الانطلاق بساعات ..صور

بعد فيديو والدهما المفاجئ .. هل تسقط حضانة شيرين لابنتيها بسبب الإدمان |خاص

فيديو

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ