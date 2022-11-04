حواس: تم سرقة 57 قطعة أثرية من المتحف المصري عقب أحداث يناير

قال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، إن مصر تمتلك العديد من المتاحف الأثرية الكبيرة عالميًا، كما أن المتحف المصري يعد صرحا تاريخًيا كبيرا من كافة الجوانب، بالإضافة إلى متحف الحضارة المصرية الذي يعد مفخرة عالمية على أرض مصرية.



وأضاف زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن المتحف المصري بالتحرير عقب ثورة يناير تعرض للسرقة والنهب، حيث تسلل اللصوص وتم سرقة 57 قطعة أثرية.

الزئبق الأحمر

وأضاف زاهى حواس قائلا:" اللصوص كانوا يبحثون على الزئبق الأحمر دون غيره داخل المتحف".

وتابع: بعد عملية السرقة في المتحف المصري تم التوجه إليه مباشرة لمعرفة القطع التي تم سرقتها وتسجيل تلك القطع منعا من بيعها خارج مصر، موضحًا أنه تم استيراد 40 قطعة أثرية من إجمالي ما تم سرقتها من المتحف المصري بالتحرير ويتبقى 17 قطعة جميعها من المادة البرونزية.