عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن مد التسجيل للاشتراك في المؤتمر العلمي السنوي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعلن كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن مد التسجيل للاشتراك في المؤتمر العلمي السنوي نوفمبر ٢٠٢٢ تحت عنوان "دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠" والمزمع انعقاده يومي الثلاثاء والأربعاء ٨-٩ من نوفمبر ٢٠٢٢ وذلك حتى موعد أقصاه الاثنين القادم.

و أشارت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،بأن رسوم الاشتراك للطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالكلية هي ٣٠٠ جنيه مصري فقط بدلا من ١٥٠٠ تشمل حضور جميع الجلسات من ٩ص-٥ م والحصول على ملف المؤتمر.
رابط سداد الرسوم 
‏https://ckes.cu.edu.eg/conferences
رابط تسجيل الاشتراك بعد سداد الرسوم 
‏https://forms.gle/JA1SfafuFC4K2bhf9

txt

تصنيفات عالمية وخدمات متنوعة.. مميزات الدراسة في جامعة القاهرة

txt

إطلاق مسابقة لتأهيل الطلاب .. ندوات توعية بـ توفير بيئة عمل آمنة | نشاط جامعة القاهرة في 7 أيام

 جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بالتكليف أو تجديد التكليف في عدد من الكليات والمراكز والمستشفيات، منها وكيل خدمة المجتمع بكلية الآداب ومجموعة من رؤساء الأقسام بكليات الآداب والطب البيطري والعلوم وطب الأسنان، بالإضافة إلى تعيين مدير لكل من المركز الاجتماعي بالجامعة، ومستشفيات المعهد القومي للأورام.

وحدد الدكتور محمد الخشت، للقيادات التي تم تعيينها عددًا من المهام والتكليفات ذات الأولوية فى المرحلة الراهنة والتي تتصدرها تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة 2021-2025 وسياساتها في التحول نحو  جامعات الجيل الرابع، موجهًا بضرورة الحرص على العمل بروح الفريق، وزيادة مجالات التفوق والتميز بها، بما يساهم في زيادة الإرتقاء بمكانة وسمعة الجامعة على المستوى العالمي، واستمرار تقدمها فى التصنيفات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات بوتيرة متسارعة، ومنافسة الجامعات المرموقة عالميًا.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تكليف الدكتورة دينا أبو الفتوح حسين سلامة وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، والدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان مديًرا لمستشفيات المعهد القومي للأورام، والدكتور عمرو سليمان محمد سليمان مديرًا للمركز الاجتماعي بالجامعة.

كلية الحقوق جامعة القاهرة المؤتمر العلمى السنوى التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ كلية الحقوق جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

ترشيحاتنا

الدول الإفريقية المنتجة للنفط تضع رؤية موحدة لتقديمها في قمة المناخ بشرم الشيخ

مسلسل النزوة يدخل قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر

وزير الآثار يبحث وضع أجندة أحداث وفعاليات ثقافية لتنشيط السياحة بالأقصر طوال العام

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

المستشار الألماني يشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويلتقى بالرئيس السيسي

بعد استحواذ ماسك على تويتر .. كارثة كبيرة تضرب أسهم شركة تسلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

بعد منع "المطرب النقاش"..مهن الفنانين قبل الشهرة.. شكوكو نجار والشريف صبي جزار

اكتشاف جثث أجنة داخل قصاري زرع على سطح عمارة في تونس.. فيديو

القصة الكاملة لدخول عارضة أزياء عالمية الإسلام .. وما علاقة لاعب الزمالك بـ مارين الحيمر؟

فيديو

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ