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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022: تتقدم في العمل

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، قد تحصل على فرصة لمقابلة أصدقائك القدامى اليوم، قد تجعلك بعض رحلات العمل تشعر بالإرهاق.

وإليك توقعات برج القوس اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

تحتاج فقط إلى توخي الحذر على صعيد الصحة، يقول التنبؤ الفلكي اليومي يجب أن تجرب اليوجا أو التأمل لتقليل التوتر، قد تحتاج بعض مشكلات العلاقات أيضًا إلى اهتمامك ووقتك لذا حاول حلها أولاً، إنه يوم مناسب على جبهة العمل وقد تحرز تقدمًا، يمكن إكمال جميع المهام المعلقة بدعم من أعضاء الفريق أو كبار السن.

توقعات برج القوس مهنيا

يوم ممتاز وقد تبذل قصارى جهدك في العمل، قد يحقق متخصصو التسويق أو المبيعات أهدافهم ويكسبون عمولات جيدة، قد يحصل الطلاب الجدد أيضًا على فرص عمل رائعة.

توقعات برج القوس صحيا

لا يبدو أنه يوم جيد، قد تواجه ألمًا طفيفًا في الصدر، قد يصبح وزنك الزائد سببًا للعديد من الأمراض الأخرى، لذا حاول السيطرة عليه، تناول طعامًا صحيًا واحصل على قسط وافر من النوم لتحسين مزاجك وتقليل التوتر.

توقعات برج القوس عاطفيا

إنه ليس يومًا مناسبًا على جبهة الحب، لذا كن حذرًا، قد يؤدي موقفك غير الصبور والعناد إلى ركوب وعر في الحب، يجب أن تقدر شريكك وتهتم باحتياجاته.

توقعات برج القوس خلال الأيام المقبلة

يمكنك الاستمتاع بيوم من الاسترخاء في المنزل، قد يقوم البعض بدعوة الأقارب على العشاء وقضاء أوقات جيدة، قد يجعلك شخص ما تشعر بالفخر بإنجازاته على صعيد العمل.

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