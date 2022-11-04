أخبار الرياضة| جلسة الخطيب تحدد موقف رحيل ثنائي الأهلي.. ونداء عاجل من مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.
وفائي للأهلي.. تعليق مثير من بدر بانون على إمكانية الانضمام إلى الزمالك
علق المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، على إمكانية الانضمام إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة.
نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري
يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمباريات الفريق الأحمر في الدوري المصري وبطولة كأس مصر فى قادم الأيام.
فوقوا .. رفض قاطع من مرتضى منصور للهجوم على فيريرا
رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موجة الهجوم على فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض من قبل بعض الجماهير.
بموافقة كولر .. 3 لاعبين بـ الأهلي يقتربون من الإعارة في يناير
يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.
جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل
طلب نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، التعاقد مع محمد محمود وعمار حمدي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
مفيش جنيه واحد في نادي الزمالك| نداء عاجل من مرتضى منصور للدولة
أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن غضبه الشديد من هجوم بعض الجماهير المنتسبة للنادي على مجلس الإدارة بدعوى عدم إبرام صفقات لفريق كرة اليد.
قناة مفتوحة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم مجانا
أعلنت قناة بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات، إذاعة مباراة افتتاح كأس العالم عام 2022، بين منتخب قطر والإكوادور.
شرط إلزامي.. موعد قرعة دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا
انتهت مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وتم تحديد المتأهلين إلى دور الـ 16 بالبطولة.