أخبار الرياضة| جلسة الخطيب تحدد موقف رحيل ثنائي الأهلي.. ونداء عاجل من مرتضى منصور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

علق المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، على إمكانية الانضمام إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمباريات الفريق الأحمر في الدوري المصري وبطولة كأس مصر فى قادم الأيام.

رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موجة الهجوم على فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض من قبل بعض الجماهير.

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

طلب نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، التعاقد مع محمد محمود وعمار حمدي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن غضبه الشديد من هجوم بعض الجماهير المنتسبة للنادي على مجلس الإدارة بدعوى عدم إبرام صفقات لفريق كرة اليد.

أعلنت قناة بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات، إذاعة مباراة افتتاح كأس العالم عام 2022، بين منتخب قطر والإكوادور.

انتهت مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وتم تحديد المتأهلين إلى دور الـ 16 بالبطولة.