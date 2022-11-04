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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوقوا .. رفض قاطع من مرتضى منصور بسبب فيريرا

صدى البلد

رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موجة الهجوم على فيريرا  المدير الفنى للفريق الأبيض من قبل بعض الجماهير.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك الفضائية :بسأل جمهور الزمالك العظيم! انتوا عاوزني اتدخل ولا متدخلش ؟ لا مش هتدخل وهفضل ورا فيريرا اعظم مدير فني دخل مصر.

 وأضاف مرتضى منصور قائلا : مش فيريرا ده لما جه أول مره اتعادل مع انبي في اول ماتش و خد الدوري والكاس بعده ، وتاني مره لما جه خسر من انبي وخد الدوري والكأس  برضو .

وواصل مرتضى منصور قائلا : بتقولي كبر وخرف فوقوا ، انتوا عاوزين تعملوا فيه زي محمود علاء اللى راح المنتخب من الإتحاد  وتمشوا ورا جمهور الاهلي وتقولي القاضيه ممكن ! مش كان زمانه ساند مع الونش دلوقتي بعد ما وقع.

 وشدد مرتضى منصور : فيريرا مكمل والدوري لسه طويل ، جاي تقولي امشيه ؟ امشيه عشان ايه الراجل في نص موسم جاب دوري وكاس ولسه مكملين التعاقد معاه لنهاية الموسم  .

 وعن  خسارة لقاء السوبر المصري قال مرتضى منصور : الجول في السوبر جه من كوره طايشه وبتحصل لكل اللعيبه ، مش معلول ادى الكوره لشيكابالا نجيبها جول ؟ لكن ازاي لازم  زكريا الوردي يتقتل .

وقال أن اصابات الزمالك مش طبيعيه ، مش عبد الغني اتصاب وخرج وبعدين انبي دخل جول ؟ ما هو الحرب على الزمالك من كل ناحية ومعروف مين بيعمل القاذورات دى لأولادنا فى الفريق  .

مفيش جنيه واحد في نادي الزمالك| نداء عاجل من مرتضى منصور للدولة

مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر إلى الإمارات

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

منع من السفر 

وفجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن أنه اجتمع مع بعض المسؤولين في الدولة قبل سفر البعثة إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر ليتم إخباره بأنه ممنوع من السفر بسبب الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر بدعوى سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن الخبر وقع عليه كالصاعقة خاصة أن الجميع يعلم براءته ورغم ذلك يحترم أحكام القضاء ولن يعلق عليها .

وقال مرتضى منصور بحزن : تلقيت الطعنة في صدري وأن هذا الخبر تسبب في توتر الفريق قبل لقاء السوبر الأمر الذى أدى لخسارتنا المباراة بجانب إصرار المسئولين عن التنظيم على لعب المباراة في ستاد هزاع بن زايد الذى خسرنا عليه من قبل .

وعكة صحية 

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه تعرض لوعكة صحية كبيرة عقب قرار  تجميد مجلسه في أبريل ٢٠٢١ كادت تؤدى إلى موته لولا إنقاذه من قبل طبيبه المعالج الدكتور طارق مرسي.

وقال رئيس نادى الزمالك أنه لم يكن مصابا بالسكر الذى أصيب به عقب تجميد مجلسه بدون سند قانوني الأمر الذى جعل قضاء مصر الشامخ يعيد الحقوق لنا مرة أخرى بالعودة لنادينا.

وأضاف  أنه عانى من المرض مرة أخرى عقب تلقيه طعنة بمنعه من السفر إلى الإمارات لمرافقة بعثة الزمالك في لقاء السوبر ومنعه طبيبه المعالج من مغادرة السرير.

وخالف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تعليمات طبيبه وأصر على الظهور في قناة الزمالك الفضائية وفاء بوعده مع الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للدفاع عن حقوقهم بسبب حجز ممدوح عباس على أرصدته في البنوك.

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