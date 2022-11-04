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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

فريرا المدير الفنى
فريرا المدير الفنى للزمالك

فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، البرتغالى فيريرا المدير الفني للفريق بقرار حاسم رغم الهجوم الشديد الذى يتعرض له البروفسيور بعد خسارة السوبر المصرى أمام النادي الأهلى بالإمارات ثم التعادل مع إنبى فى الجولة الرابعة للدورى وفقدان نقطتين فى بداية مشوار المنافسة على لقبه الذى حصده فى الموسمين الأخيرين .

وقال مرتضى منصور : أدعم فيريرا بقوة نسانده كمجلس إدارة الى نهاية الموسم من أجل حصد البطولات مثلما فعلها فى ولايته الأولى والثانية بالتتويج بلقبى الدورى والكأس .

وشدد مرتضى منصور أن فيريرا تعاقد مع الزمالك لمدة موسما ونصف وحصد فى النصف الأول من الموسم بطولتى الدورى والكأس مشيرا الى أنه لن يستمع لدعوات بعض الصبية بالإستغناء عن فيريرا لمجرد التعادل فى مباراة انبى علما بأنه تعادل مع الفريق البترولى فى بداية ولايته وفاز بعدها بلقبى الدورى والكأس وخسر من انبى فى الموسم الماضى وتوج أيضا بلقبى الدوري والكأس .

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منع من السفر 

وفجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن أنه اجتمع مع بعض المسؤولين في الدولة قبل سفر البعثة إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر ليتم إخباره بأنه ممنوع من السفر بسبب الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر بدعوى سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن الخبر وقع عليه كالصاعقة خاصة أن الجميع يعلم براءته ورغم ذلك يحترم أحكام القضاء ولن يعلق عليها .

وقال مرتضى منصور بحزن : تلقيت الطعنة في صدري وأن هذا الخبر تسبب في توتر الفريق قبل لقاء السوبر الأمر الذى أدى لخسارتنا المباراة بجانب إصرار المسئولين عن التنظيم على لعب المباراة في ستاد هزاع بن زايد الذى خسرنا عليه من قبل .

وعكة صحية 

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه تعرض لوعكة صحية كبيرة عقب قرار  تجميد مجلسه في أبريل ٢٠٢١ كادت تؤدى إلى موته لولا إنقاذه من قبل طبيبه المعالج الدكتور طارق مرسي.

وقال رئيس نادى الزمالك أنه لم يكن مصابا بالسكر الذى أصيب به عقب تجميد مجلسه بدون سند قانوني الأمر الذى جعل قضاء مصر الشامخ يعيد الحقوق لنا مرة أخرى بالعودة لنادينا.

وأضاف  أنه عانى من المرض مرة أخرى عقب تلقيه طعنة بمنعه من السفر إلى الإمارات لمرافقة بعثة الزمالك في لقاء السوبر ومنعه طبيبه المعالج من مغادرة السرير.

وخالف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تعليمات طبيبه وأصر على الظهور في قناة الزمالك الفضائية وفاء بوعده مع الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للدفاع عن حقوقهم بسبب حجز ممدوح عباس على أرصدته في البنوك.

مرتضى منصور نادي الزمالك فيريرا نبى السوبر المصري

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مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

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