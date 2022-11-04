بموافقة كولر .. 3 لاعبين بـ الأهلي يقتربون من الإعارة في يناير

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدورى بعدما حصل على العلامة الكاملة فى أول ثلاث جولات وحصد 9 نقاط عقب الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية.

واقترب الثلاثي رامي ربيعة وعمار حمدى ومحمد محمود لاعبو النادي الأهلي من الخروج إلى الأندية الأخرى والانضمام إلى قائمة الإعارات في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير القادم.

جاء ذلك بعدما وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على إعارة الثلاثي رامي ربيعة وعمار حمدى ومحمد محمود خلال شهر يناير المقبل من أجل اكتساب الخبرات فضلا عن الحصول على فرصة المشاركة المستمرة.

رامي ربيعة

لم يشارك رامي ربيعة منذ بداية الموسم الحالي مع النادي الأهلي ، كما غاب عن مباراتي دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا بسبب تعرضه إلى عقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” .

قائد دفاعات الأهلي رامي ربيعة تعرض إلى الإصابة بكدمة قوية في الضلوع والتي لحقت به في التدريبات قبل سفر الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.



عمار حمدي

تعرض عمار حمدي نجم النادي الأهلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وهو ما تسبب في غيابه عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

ويخوض عمار حمدي نجم النادي الأهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

خلال فترة الإنتقالات الصيفية كانت هناك موافقة من جانب مسئولي النادي الأهلي للاستغناء عن عمار حمدي إلى نادي فيوتشر مقابل انتقال محمد رضا بوبو للأهلي ولكن تعنت نادى فيوتشر وتمسكهم بتنفيذ مطالبهم الفنية والمادية جعلت مسؤولى الأهلي يصرفون النظر عن التعاقد مع اللاعب.

محمد محمود

حاول نادي فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي الحصول على خدمات اللاعب محمد محمود نجم النادي الأهلي

وأبلغ مسؤولو نادي فيوتشر الأهلي برغبته في ضم اللاعب مقابل تحمل قيمة راتبه الشهري مع الأهلي مع عدم سداد أي مقابل للقلعة الحمراء من أجل استعارة اللاعب وهو ما رفضه الأهلي وأصر على الحصول على مقابل مالي نظير الإعارة وهو ما أدى لفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة.