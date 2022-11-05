لمحاربة البلطجة في المدارس| فصل نهائي لأي طالب يرتكب وقائع عنف وتخريب

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعليمات لجميع الادارات التعليمية والمدارس الموجودة على مستوى المحافظة ، لمنع أي وقائع العنف أو البلطجة في المدارس .

وشملت تعليمات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ما يلي :

الإعلان داخل المدارس عن أن من يقوم بممارسة اعمال البلطجة والعنف وترويع الطلبة وتكدير الامن والسلم داخل المدارس سيتم فصله نهائيا.

التنبيه مشددا على اتخاذ الاجراءات الصارمة حيال اي اعمال عنف او بلطجة او اي اعتداء على ممتلكات المدرسة او اعمال التخريب وكل ما يكدر المناخ التربوي او يخل بالعملية التعليمية.

بث روح التسامح والتعاون والتحلي بالأخلاق الحميدة من خلال المبادرات المختلفة وبمشاركة الطلبة فيها.

التأكيد على الاخصائي الاجتماعي والنفسي بإعداد ندوات توعوية مكثفة لنبذ العنف والتعريف بمخاطره على حياة ومستقبل الطلاب والمجتمع ككل وتقديم الدعم والمساندة النفسية وإعداد برامج ارشادية.

تفعيل الاشراف منذ دخول الطلبة المدرسة وحتى مواعيد الانصراف.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

الاهتمام بالانشطة المختلفة والاهتمام بالمسابقات المختلفة وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها وتشجيع المواهب وممارسة الرياضة وإعداد دوري كرة قدم بين المدارس بحيث يتم الدمج بين الفرق المختلفة والتعود على التعامل بروح الفريق.

يتم تخصيص فقرة ثابتة يوميا في الإذاعة المدرسية للتأكيد على الاخلاق الحميدة ونبذ العنف والسلوك السئ وعمل نشرات وملصقات تحث على نبذ العنف.

عقد لقاءات و ورش عمل لأولياء الامور لبيان اساليب و وسائل التنشئة ومنح الطالب مساحة من التفكير والتعبير عن الرأي لمتابعة سلوك ابنائهم وتوجيههم نحو الاخلاق الكريمة وتقبل الاخر ونبذ اعمال العنف والشغب حرصا على صحة وسلامة ومستقبل الطلبة.

توجيه الطلبة بشكل سليم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وضبط الذات واستخدام اسلوب حل المشكلات وتنمية المهارات الاجتماعية في التعامل والاتصال والتواصل وثقافة الحوار ونبذ الصراع والحرص على ألا يرافقوا اصحاب السوء.

اعلان مشاركة الطلاب بجميع المراحل في المشروع الوطني للقراءة والتسجيل على الموقع ومتابعة المسابقة من خلال موجه اول المكتبات.

مدير تعليم القاهرة : ابناؤكم كنز .. حافظوا عليه

وكان محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قد وجه بوضع خطة عاجلة لمجابهة تلك الظاهرة السلبية ومتابعة تنفيذها بالإدارات التعليمية ، وتفعيل لائحة الإنضباط وحسن سير العملية التعليمية والتشديد على الاشراف المدرسى .

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على نبذ العنف وكافة أعمال التخريب والبلطجة داخل المدارس ، وتفعيل تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، رساله لأولياء الأمور قال فيها : أبناؤكم كنز لكم يجب أن تحافظوا عليه وتهتموا بتفاصيل حياتهم وتوجيه سلوكهم ودعم مواهبهم والتواصل الدائم مع المدرسةحفاظاً على سلامتهم .

وعقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية اجتماعاً مع فريق عمل الشئون التنفيذية والعلاقات العامة بمكتبها ، لوضع أليات تنفيذ خطة مجابهة العنف ونشر ثقافة التسامح والأخلاق الكريمة وتقبل الاخر، ومتابعة تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي والأنشطة التربوية وتكثيف المتابعات