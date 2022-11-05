عدت على خير.. مي فاروق تروي تفاصيل أزمتها الصحية.. تفاصيل

طمأنت الفنانة مي فاروق جمهورها علي حالتها الصحية من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و نشرت مي فاروق فيديو بعد تحسن حالتها قائلة: بشكركم من قلبي علي كل الحب و الاهتمام الي وصلني منكم وقت تعبي ، فعلا انا محظوظة بحبكم .

و تابعت : انا الحمد لله احسن كتير ، كان عندي مشكلة صحية و سكت عليها كتير لغايه ما أضطريت اعمل عملية جراحية وربنا سترها و عدت علي خير .

و علقت علي الفيديو قائلة : مليون شكرا لكل الي دعمني و دعالي في ازمتي الصحية ، بفضل ربنا ثم دعواتكم و حبكم عدت علي خير .. بحبكم جدا .

وكانت قد توقفت الفنانة مي فاروق عن نشاطها الفني خلال هذه الفترة بسبب خضوعها لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة.

وعلم صدى البلد أن مي فاروق تعاني منذ فترة طويلة تجاوزت عاما كاملا بسبب بعض الآلام، ولم تخضع للعملية بسبب ارتباطتها الفنية في حين أنها كانت تتعامل مع الآلام بالمسكنات المؤقتة.

ورفض بعض الاصدقاء الافصاح عن نوع العملية التي سوف تخضع لها مي فاروق مؤكدين أنها عملية خطيرة مطالبين الجمهور بالدعاء لها.

كانت مى فاروق كانت مأجلة خطوة العملية لحين انتهاء حفلاتها بمهرجان الموسيقي العربية حيث قدمت حفلتين الاولي على مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية والاخرى كانت يوم الأحد الماضي بمدينة الإسكندرية.

وأحيت المطربة مي فاروق حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وقالت مي فاروق: "بداية مبشرة جدا كل مهرجان وحضراتكم بخير وحشني مسرح الأوبرا وجمهور المهرجان ويارب اكون دائما مصدر سعادة ليكم زي ما انتم دايما بتدوني طاقة وبتفرحوني.

وتابعت مي فاروق:" مبروك الدورة ٣١ أنا بنت من أبناء المهرجان وبتشرف وعايزة اشكر الوزيرة والدكتور مجدي صابر حبيبتي وصديقتي العزيزة جيهان مرسي واشكر كل الفنانين المحترمين اللي على المسرح فرد فرد تعبوا معايا

جدا.

وتقدم مي فاروق عدد من الأغاني التراثية منها: "بكرة ياحبيبي، خايف اقول اللي في قلبي، اه ياطير، ياشمس يامنورة غيبي، كلمني طمني، بتسال ليه عليا، الشتا، سلم على، حبيبتي من ضفايرعا، ميدلي أم كلثوم.