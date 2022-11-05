بركات يوجه نصيحة خاصة لفيريرا بسبب سيف الجزيري.. فيديو

انتقد محمد بركات نجم الأهلي السابق أداء الزمالك الفترة الأخيرة مع جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك علامات استفهام على أداء الزمالك الفترة الأخيرة مع فيريرا حتى التغييرات عليها علامات استفهام".

سيف الجزيري..



أضاف: "سيف الجزيري اللاعب الوحيد الذي يُمكن أن تعتمد عليه كمحطة ورغم ذلك فيريرا يقوم بتبديله".



وواصل: "الأزمة ليست في تعادل الزمالك مع إنبي الدوري مازال مشواره طويل، والزمالك سيفقد نقاطا أخرى ولكن الأزمة في أداء الزمالك".



وختم حديثه قائلا: "فترة التوقف لابد أن يعرف الزمالك خلالها كيف يلعب بدون سيف الجزيري الذي سيتواجد مع منتخب تونس في كأس العالم وقت إقامة 4 جولات من الدوري".