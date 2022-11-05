عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يوجه نصيحة خاصة لفيريرا بسبب سيف الجزيري.. فيديو

صدى البلد

 

انتقد محمد بركات نجم الأهلي السابق أداء الزمالك الفترة الأخيرة مع جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك علامات استفهام على أداء الزمالك الفترة الأخيرة مع فيريرا حتى التغييرات عليها علامات استفهام". 

سيف الجزيري.. 

txt

بركات: لا يوجد لاعب في الأهلي ضامن مكانه مع كولر.. فيديو

txt

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو


أضاف: "سيف الجزيري اللاعب الوحيد الذي يُمكن أن تعتمد عليه كمحطة ورغم ذلك فيريرا يقوم بتبديله". 


وواصل: "الأزمة ليست في تعادل الزمالك مع إنبي الدوري مازال مشواره طويل، والزمالك سيفقد نقاطا أخرى ولكن الأزمة في أداء الزمالك". 


وختم حديثه قائلا: "فترة التوقف لابد أن يعرف الزمالك خلالها كيف يلعب بدون سيف الجزيري الذي سيتواجد مع منتخب تونس في كأس العالم وقت إقامة 4 جولات من الدوري". 

الأهلى الزمالك مرتضى منصور محمد بركات نجم الأهلي سيف الجزيري الجزيري فيريرا المدير الفني محمد بركات نجم الأهلي السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

ترشيحاتنا

يواصل الصعود ..أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 5-11-2022

مجلس الشيوخ يقر مهام متعددة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان.. اعرفها

بورصة السيارات|زيادة 180 ألف جنيه على أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022.. صور

بعد تسريح نصف الموظفين .. مليون مستخدم يغادرون تويتر

اكتشاف جثث أجنة داخل قصاري زرع على سطح عمارة في تونس.. فيديو

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لدخول عارضة أزياء عالمية الإسلام .. وما علاقة لاعب الزمالك بـ مارين الحيمر؟

أم مصرية تبكي القلوب بدعوات لابنها أمام الكعبة.. شاهد رد فعله

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

بإطلالة جديدة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ