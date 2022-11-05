ثروت الخرباوي يكشف خليفة إبراهيم منير في الجماعة الإرهابية

كشف ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، عن تأثير وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و والذي كان مرشحا لرئاسة الجماعة.



وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،:" هناك 3 جبهات، "الأولى محمود حسين وجبهة تيار التغيير وفي هذه الجبهة قالوا إنهم يريدون القتال وتضم سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية وهناك أيضا مجموعة إبراهيم منير وهي أيضا مجموعة قوية؛ الصراع سيكون بين الابياري ومحمود حسين وتيار التغيير".

وأشار الى أن "جبهة محمود حسين هي الأقوى وبعدها جبهة إبراهيم منير؛ ولكن اختفاء إبراهيم منير يضعف جبهة لندن؛ وجبهته كانت تسيطر على مكاتب الاخوان في 9 دول".

ونوه إلي أن الانفاق على اعلاميي لندن يأتي من الأعمال التي يديرها محمود الابياري وفي الجانب الأخر ينفق مصطفى طلبة على الجبهة الموجودة في تركيا.

