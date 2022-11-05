في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة معالي زايد ، والتى تعد واحدة من إبرز الفنانات فى تاريخ السينما المصرية .

ولدت معالي زايد في 5 نوفمبر عام 1953، لأسرة فنية فوالدتها هي الفنانة آمال زايد وخالتها الفنانة جمالات زايد، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 61 عامًا.

بدأت مشوارها الفني وهي لم تبلغ الـ21 عاما، من خلال فيلم ضاع العمر يا ولدي، مع الفنان محمود عبدالعزيز والمخرج رأفت الميهي

معالي زايد

تألقت معالي زايد في أفلام: "الشقة من حق الزوجة"، و"سيداتي آنساتي"، و"السادة الرجال"، "الصرخة"، و"البيضة والحجر"، و"السكاكيني"، كما تألقت في الدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال المهمة، منها المسلسل الناجح: "دموع في عيون وقحة"، و"في حضرة المتهم أبي"، و"في امرأة من الصعيد الجواني"، و"الوتر المشدود"، و"الدم والنار"، و"ابن الأرندلي"، وأخيرا كانت مشاركتها في مسلسل "موجة حارة" مع المخرج محمد ياسين.

تزوجت معالي زايد مرتين الأولى من مهندس وانفصلت عنه وتزوجت بعدها من طبيب ولم تستمر هذه الزيجة طويلا، وأنهن بالانفصال ، وكشفت فى أحدي الحوارات التلفزيونية ان الزيجتان بمثابة : مقلب وشربته " .

معالى زايد

قصة حب إنتهت فى المحاكم :

عاشت الفنانة معالي زايد بحسب تصريحاتها فى برنامج ساعة صفا قصة حب مع رأفت الميهي ، كان من الممكن ان ترتبط به ، مؤكدة ان جنونهم الفني كان بمثابة حالة توهج .

لم تستمر تلك علاقة الود طويلاً ، حيث حدث نزاع قضائي بين الطرفين بعدما شاركته فى شركة إنتاج وقد حدث خلاف مالي بينهم وصل الى ساحات المحاكم .

كشفت معالي زايد ان حب مشاهدة اعمال بوسف شاهين ، الا انها لم تود العمل معه فى عمل سينمائي ، مؤكدة ان الفنانين المشاركون له فى الاعمال يقومون باداء الادوار بطريقته ، لذا كان من الصعب ان يحدث التعاون بينهم .

معالي زايد مهددة بالسجن :

تعرضت الفنانة معالى زايد الى أزمة كبيرة فى فليم أبو الدهب ، حيث تعرضت الى الهجوم الشديد بسبب بعد المشاهد فى العمل والتى طالبت الرقابة بحذفها ، الا ان منتج العمل لم يلتزم بالامر ، مما أدي الى رفع دعوي قضائية ضدها والفنان ممدوح وافي ، وكان الفنانان مهددان بالحبس ، حيث تم الحكم عليهما بالحبس لمدة سنة وغرامة ، قبل ان يتم الغاء الحكم فى الاستأنف .