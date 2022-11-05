أخبار العالم|ارتفاع حاد في أسعار الذهب العالمية.. وكارثة كبيرة تضرب تويتر بعد تسريح الموظفين

نشر موقع صدى البلد الأخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

هبوط حاد في سعر الدولار عالميا

شهد سعر الدولار العالمي عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة تراجعًا كبير بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

عكس التوقعات.. ارتفاع حاد في أسعار الذهب العالمية

خالفت أسعار الذهب العالمية مساء أمس الجمعة، التوقعات بعدما ارتفعت بنحو 2.8% عند تسوية تعاملات الجلسة مع تراجع أداء الدولار بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

بعد تسريح نصف الموظفين .. مليون مستخدم يغادرون تويتر

أفادت بيانات منصة" بوت سينتيال" التي تتعقب عدد الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عبر تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، أن المنصة فقدت أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

شهدت أسعار النفط مساء أمس الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا حيث أغلق الخام الأمريكي أعلى مستويات 92.5 دولار، وسط توقعات بأن تخفف الصين القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

بلينكن: روسيا ترغب في جعل الأوكرانيين يتجمدون من البرد هذا الشتاء

اتهمت الولايات المتحدة روسيا الجمعة بأنها ترغب في جعل الأوكرانيين "يتجمدون" من البرد هذا الشتاء في حين تقف عاجزة عن تحقيق انتصارات عسكرية، في حين أعلن فلاديمير بوتين استمرار إجلاء السكان من منطقة خيرسون الجنوبية في مواجهة ضغوط قوات كييف.

أول تعليق من إيلون ماسك على تسريح نصف موظفي تويتر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن تقليص عدد موظفي تويتر لم يكن هناك خيارًا آخرًا له، في ظل خسارة الشركة 4 ملايين دولار يوميًا.

المغرب يجهض عملية لتهريب مليوني قرص مخدر قادمة من لبنان

أجهضت السلطات المغربية بميناء طنجة المتوسط الجمعة، عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع "كبتاجون".

بلينكن لـ أبو مازن: واشنطن تبذل جهودًا لوقف التصعيد الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن مساء أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا وتجري اتصالات لتهدئة التصعيد الإسرائيلي الجاري في الأراضي الفلسطينية.

بعد حصولها على أول قرض.. لماذا ذهبت تونس إلى صندوق النقد العربي؟

قال البنك المركزي التونسي، الجمعة، إن تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

البطالة في الولايات المتحدة ترتفع بنسبة أكبر من المتوقع

أضاف الاقتصاد الأمريكي، وظائف بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7 بالمئة، وهو ما يزيد على التوقعات البالغة 3.5 بالمئة، ما قد يشجع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على التحول إلى تخفيف وتيرة رفع الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.