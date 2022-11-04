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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البطالة في الولايات المتحدة ترتفع بنسبة أكبر من المتوقع

طوابير العاطلين
طوابير العاطلين

أضاف الاقتصاد الأمريكي، وظائف بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7 بالمئة، وهو ما يزيد على التوقعات البالغة 3.5 بالمئة، ما قد يشجع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على التحول إلى تخفيف وتيرة رفع الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأظهر تقرير الوظائف الذي أعلنته وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 261 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، فيما كانت التوقعات تقدر بنحو 193 ألف وظيفة.

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وعدّلت وزارة العمل، بيانات الوظائف في سبتمبر بالارتفاع إلى 315 ألف وظيفة بدلا من 263 ألف وظيفة كما ورد سابقا.

وكان معدل التضخم تراجع إلى 3.5 بالمئة في سبتمبر الماضي بعد أن كان ارتفع إلى 3.7 بالمئة في أغسطس.

يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذا القدر، والسادسة منذ مارس الماضي.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إن معركته ضد التضخم تتطلب زيادة تكاليف الاقتراض، لكنه أشار إلى أنه قد يقترب من نقطة التحول وتخفيف وتيرة رفع الفائدة، بعد أن اتبع أسرع تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عاما.

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