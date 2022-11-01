تقرير دولي: أسواق العمل مهددة بالانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة

يبدو أن كلا من البطالة وعدم المساواة في طريقهما للارتفاع لأن الأزمات الاقتصادية والسياسية المتعددة والمتداخلة تهدد انتعاش سوق العمل في جميع أنحاء العالم، وفقًا للإصدار الأخير من مرصد منظمة العمل الدولية حول عالم العمل.

ساءت آفاق أسواق العمل العالمية في الأشهر الأخيرة ، وستتراجع الوظائف الشاغرة وفقًا للاتجاهات الحالية ، وسيتدهور نمو التوظيف العالمي بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2022 ، وفقًا لتقرير جديد لمنظمة العمل الدولية.

وتسبب ارتفاع التضخم في انخفاض الأجور الحقيقية في العديد من البلدان، ويأتي هذا على رأس الانخفاضات الكبيرة في الدخل خلال أزمة COVID-19 ، والتي أثرت في كثير من البلدان على الفئات ذات الدخل المنخفض.

وجد مراقب منظمة العمل الدولية حول عالم العمل. النسخة العاشرة، أن تدهور ظروف سوق العمل يؤثر على كل من خلق فرص العمل ونوعية الوظائف ، مشيرًا إلى أن “هناك بالفعل بيانات تشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل”.

ومن المرجح أن تزداد عدم المساواة في سوق العمل ، مما يساهم في استمرار الاختلاف بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

ووفقًا للمراقب، "ظهرت مجموعة من الأزمات المتعددة والمتداخلة، والتي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا وما تبعها من آثار سلبية، خلال عام 2022 والتي أثرت بعمق على عالم العمل'.

وتظهر الآثار من خلال تضخم الغذاء والطاقة، وانخفاض الأجور الحقيقية، وتزايد عدم المساواة، وتقلص خيارات السياسة، وزيادة الديون في البلدان النامية.

ويؤدي التباطؤ في النمو الاقتصادي والطلب الكلي أيضًا إلى تقليل الطلب على العمال حيث تؤثر حالة عدم اليقين وتدهور التوقعات على التوظيف.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونجبو، “إن معالجة حالة العمالة العالمية المقلقة للغاية ، ومنع حدوث تراجع كبير في سوق العمل العالمية ، سوف تتطلب سياسات شاملة ومتكاملة ومتوازنة على الصعيدين الوطني والعالمي”.

واضاف “نحن بحاجة إلى تنفيذ مجموعة واسعة من أدوات السياسة، بما في ذلك التدخلات في أسعار السلع العامة ؛ إعادة توجيه الأرباح المفاجئة ؛ تعزيز أمن الدخل من خلال الحماية الاجتماعية ؛ زيادة دعم الدخل ؛ والتدابير المستهدفة لمساعدة الأشخاص والمؤسسات الأكثر ضعفاً”.

وتابع “نحن بحاجة إلى التزام قوي بمبادرات مثل المسرع العالمي للأمم المتحدة بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية ، والذي من شأنه أن يساعد البلدان على خلق 400 مليون فرصة عمل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لأربعة مليارات شخص غير محميين حاليًا. وسيسهم الإنهاء السريع للنزاع في أوكرانيا، على النحو المطلوب في قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، في تحسين حالة العمالة العالمية”.

وفي بداية عام 2022 ، كان عدد ساعات العمل العالمية يتعافى بقوة، لا سيما في المهن التي تتطلب مهارات أعلى وبين النساء.

ومع ذلك، كان الدافع وراء ذلك زيادة في الوظائف غير الرسمية ، مما يهدد الاتجاه الذي استمر 15 عامًا نحو إضفاء الطابع الرسمي.

وساء الوضع على مدار العام ، وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية في الربع الثالث من عام 2022 إلى أن مستوى ساعات العمل كان أقل بنسبة 1.5 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، ما يمثل عجزًا قدره 40 مليون وظيفة بدوام كامل.

أوكرانيا





بالإضافة إلى التكلفة الإنسانية الفادحة ، كان للحرب في أوكرانيا تأثير سلبي كبير على اقتصاد البلاد وسوق العمل. تقدر منظمة العمل الدولية أن العمالة في عام 2022 ستكون 15.5 في المائة (2.4 مليون وظيفة) دون مستوى 2021 ، قبل الصراع.

هذا التوقع ليس منخفضًا مثل تقدير منظمة العمل الدولية في أبريل 2022 ، بعد وقت قصير من بدء الصراع ، بأن 4.8 مليون وظيفة ستفقد. جاء التغيير الإيجابي نتيجة لتقليص عدد المناطق الخاضعة للاحتلال في أوكرانيا أو التي تشهد أعمال عدائية نشطة. ومع ذلك ، فإن هذا الانتعاش الجزئي لسوق العمل متواضع وهش للغاية ، كما يقول المرصد.

ويحذر التقرير من أن العدد الكبير من النازحين داخليًا واللاجئين الباحثين عن وظائف في أوكرانيا وأماكن أخرى يزيد من التحديات ومن المرجح أن يخلق ضغطًا هبوطيًا على الأجور.

ويقدر التقرير أن 10.4 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد قبل الحرب هم الآن لاجئون في بلدان أخرى. هذه المجموعة المكونة من 1.6 مليون نسمة غالبيتها الساحقة من النساء ، وقد عمل العديد منهم سابقًا في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ووجدت دراسة استقصائية حديثة أنه ، حتى الآن ، وجد 28 في المائة من اللاجئين الأوكرانيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعملون بأجر أو يعملون لحسابهم الخاص في البلدان المضيفة لهم.

إن آثار الصراع محسوسة في أسواق العمل في البلدان المجاورة مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي وسوق العمل في هذه البلدان. وبعيدًا ، في آسيا الوسطى والعالم ، تنعكس في ارتفاع الأسعار وتقلبها وتزايد انعدام الأمن الغذائي والفقر.



التعامل مع الأزمات المتعددة

ويدعو التقرير إلى استخدام الحوار الاجتماعي لوضع السياسات اللازمة لمواجهة تراجع سوق العمل. لا ينبغي أن تستجيب هذه الأمور للتضخم فحسب ، بل يجب أن تركز على الآثار الأوسع على العمالة والمؤسسات والفقر.

ويحذر التقرير من التشديد المفرط للسياسة والذي قد يتسبب في 'أضرار لا داعي لها للوظائف والدخول في كل من البلدان المتقدمة والنامية'.