مهاجم جديد.. كواليس هامة في حديث كولر عن لاعبي الأهلي.. فيديو



كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس حديث كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن لاعبي الفريق وفرص مقاعد البدلاء خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر خلال تصريحاته في برنامجه ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورت إن، كأس السوبر فترة هامة ستكون اختبار للاعبين الصف الثاني والصف الأول ولكن الفريق يحتاج لمهاجم صريح.

وأضاف زاهر أن كولر صرح أن الأهلي يحتاج لصفقة جديدة وتكون مهاجم فعّال على المرمى، وذلك سيتم في فترة وجيزة.

وتابع: الكواليس تقول أن المهاجم الجديد اقترب ولكن من المقرر أنه سيتم قيده تحت السن.

رجل مباراة الأهلي والداخلية..

أعلن النادي الأهلي عن نسر شهر أكتوبر عقب انطلاق مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز والتي حقق الفريق الفوز في أول 3 جولات بها أمام الإسماعيلي والداخلية.

وكتب الأهلي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" نسر شهر أكتوبر هو .. جمهورنا الغالي في أرجاء الوطن العربي بتواجدهم خلف فرق النادي في مختلف البطولات".

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدورى بعدما حصل على العلامة الكاملة فى أول ثلاث جولات وحصد 9 نقاط عقب الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية.

واقترب الثلاثي رامي ربيعة وعمار حمدى ومحمد محمود لاعبو النادي الأهلي من الخروج إلى الأندية الأخرى والانضمام إلى قائمة الإعارات في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير القادم.

جاء ذلك بعدما وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على إعارة الثلاثي رامي ربيعة وعمار حمدى ومحمد محمود خلال شهر يناير المقبل من أجل اكتساب الخبرات فضلا عن الحصول على فرصة المشاركة المستمرة.