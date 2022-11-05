كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كهربا من عدم المشاركة رسمياََ مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة بسبب الغرامة المقرر سدادها للزمالك.

وقال سيف زاهر خلال تصريحاته في برنامجه ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورتس، إن كولر المدير الفني للأهلي رفض الحديث عن عن سداد الأهلي لغرامة كهربا ولم يلتفت لها خلال مناقشته .

وأضاف أن كولر صرح أن أزمة غرامة كهربا الحديث فيها يكون مع مجلس إدارة النادي وليس له من الأمر شيء.

وتابع: أزمة كهربا لا يوجد بها معلومة حتى الآن وذلك الأمر لن يستطيع أحد أن يعلم عنه أي معلومة وعلى الرغم من وصولنا للكواليس بالكامل ولكن لا أحد يعلم تطورات الأمر.

وأكمل زاهر: الصدمة في أزمة كهربا مع الزمالك وعدم تدخل الأهلي هو تعليق اللاعب دون مشاركة وعدم وجود أي تطور ملحوظ.

رجل مباراة الأهلي والداخلية..

أعلن النادي الأهلي عن نسر شهر أكتوبر عقب انطلاق مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز والتي حقق الفريق الفوز في أول 3 جولات بها أمام الإسماعيلي والداخلية.

وكتب الأهلي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" نسر شهر أكتوبر هو .. جمهورنا الغالي في أرجاء الوطن العربي بتواجدهم خلف فرق النادي في مختلف البطولات".

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدورى بعدما حصل على العلامة الكاملة فى أول ثلاث جولات وحصد 9 نقاط عقب الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية.

واقترب الثلاثي رامي ربيعة وعمار حمدى ومحمد محمود لاعبو النادي الأهلي من الخروج إلى الأندية الأخرى والانضمام إلى قائمة الإعارات في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير القادم.

جاء ذلك بعدما وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على إعارة الثلاثي رامي ربيعة وعمار حمدى ومحمد محمود خلال شهر يناير المقبل من أجل اكتساب الخبرات فضلا عن الحصول على فرصة المشاركة المستمرة.