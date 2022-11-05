نشرة الفن : وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان فى الهالوين.. أحمد السقا يكشف حقيقة تعاونه مع أوكا فى أغنية جديدة.. معالى زايد أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت بالمحاكم

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ألغي حفل مطرب الراب الشهير ويجز على الرغم من بدايته ، وذلك بسبب التكدس الكبير من قبل الجماهير ، حيث تم إتخاذ القرار حرصاً على سلامتهم .

أحيا مغني الراب ويجز، حفلا اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ”فيديو للفنانة لوسي أثناء احتفالها بعيد الهالوين .

وظهرت الفنانة لوسي برفقة الراقصة إيمي سلطان حيث قدمن وصلة رقص على أنغام أغنية “ اليوم الحلو ” لـ أحمد سعد .

نفي الفنان أحمد السقا ما تردد حول مشاركته فى أغنية جديدة مع أوكا من كلماته ، مؤكداً أن الأمر ليس صحيحا .

واضاف احمد السقا : أوكا راجل ناجح فى عمله ولكني سمعت تلك الاشاعة خلال الساعات الماضية .

واستكمل احمد السقا : بالفعل هناك اغنية من المقرر ان يقوم محمد نور بغنائها من كلماتي ، ولم اتقاضي اجراص عنها ، لإانا أقوم بكتابة بعض الاشعار وإذا اعجب بها احد من اصدقائي امنحه له .

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة معالي زايد ، والتى تعد واحدة من ابرز الفنانات فى تاريخ السينما المصرية .

ولدت معالي زايد في 5 نوفمبر عام 1953، لأسرة فنية فوالدتها هي الفنانة آمال زايد وخالتها الفنانة جمالات زايد، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 61 عامًا.

اكد الفنان علاء مرسي انه غير سعيد وراضي عن الفيديوهات التى يقدمها مع الفنان دومنيك والفنان حسن عبد الفتاح ، ويتم طرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال علاء مرسي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انا غير سعيد بتلك الفيديوهات ، وتقديمها نوع من ركوب الموجة الحالية .