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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان فى الهالوين.. أحمد السقا يكشف حقيقة تعاونه مع أوكا فى أغنية جديدة.. معالى زايد أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت بالمحاكم

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

رغم بدايته .. إلغاء حفل ويجز بسبب التكدس الجماهيري

ألغي حفل مطرب الراب الشهير ويجز على الرغم من بدايته ، وذلك بسبب التكدس الكبير من قبل الجماهير ، حيث تم إتخاذ القرار حرصاً على سلامتهم . 

أحيا مغني الراب ويجز، حفلا اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ”فيديو للفنانة لوسي أثناء احتفالها بعيد الهالوين . 

وظهرت الفنانة لوسي برفقة الراقصة إيمي سلطان حيث قدمن وصلة رقص على أنغام أغنية “ اليوم الحلو ” لـ أحمد سعد .

الأمر ليس صحيحا.. السقا يكشف حقيقة تعاونه مع أوكا فى أغنية جديدة

نفي الفنان أحمد السقا ما تردد حول مشاركته فى أغنية جديدة مع أوكا من كلماته ، مؤكداً أن الأمر ليس صحيحا .

واضاف احمد السقا : أوكا راجل ناجح فى عمله ولكني سمعت تلك الاشاعة خلال الساعات الماضية . 

واستكمل احمد السقا : بالفعل هناك اغنية من المقرر ان يقوم محمد نور بغنائها من كلماتي ، ولم اتقاضي اجراص عنها ، لإانا أقوم بكتابة بعض الاشعار وإذا اعجب بها احد من اصدقائي امنحه له .

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة معالي زايد ، والتى تعد واحدة من ابرز الفنانات فى تاريخ السينما المصرية .

 ولدت معالي زايد  في 5 نوفمبر عام 1953، لأسرة فنية فوالدتها هي الفنانة آمال زايد وخالتها الفنانة جمالات زايد، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 61 عامًا.

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

اكد الفنان علاء مرسي انه غير سعيد وراضي عن الفيديوهات التى يقدمها مع الفنان دومنيك والفنان حسن عبد الفتاح ، ويتم طرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال علاء مرسي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انا غير سعيد بتلك الفيديوهات ، وتقديمها نوع من ركوب الموجة الحالية .

 

الفن مصر أحمد سعد احمد السقا حسن عبد الفتاح حفل ويجز مغني الراب ويجز الفنانة لوسى

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