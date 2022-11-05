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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

لوسي
لوسي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الشهير “ إنستجرام ”فيديو للفنانة لوسي أثناء احتفالها بعيد الهالوين . 

وظهرت الفنانة لوسي برفقة الراقصة إيمي سلطان حيث قدمن وصلة رقص على أنغام أغنية “ اليوم الحلو ” لـ أحمد سعد .

وكانت الفنانة لوسي قد فجرت أزمتها مع مسرحية الحفيد والتي أدت إلى انسحابها ، حيث قالت  في أحد البرامج التليفزيونية أن الأمر يعود إلى الخروج عن النص بشكل فيه إسفاف وإيحاءات غير لائقة بالمسرح القومي .

وقالت لوسي :  يوجد فرق بين الخروج عن النص بكلمة ظريفة، وبين جملة أو إيماءات لا أرضى بها وخاصة على خشبة المسرح القومي، الذي وقف عليه عمالقة الفن في مصر والعالم العربي".

وأضافت: "أنا لا أسمح بالإسفاف والتفاهة ورفضت ذلك وأطلعت المخرج ومدير المسرح عليه، وذلك لوجود عائلات في الجمهور، وحتى إذا لم تتواجد عائلات نحن نقدم عملا للأديب عبد الحميدة جودة السحار وعلى المسرح القومي".

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وتابعت: "قدمت شكوى لوزيرة الثقافة، وكلمتني مشكورة وقالت المسرحية حققت إيرادات لم تتحقق منذ عرض مسرحية أهلا يا بكوات، وتحضرها صفوة المجتمع، وتوقفت بعض التجاوزات، لكن بدأت محاولات إخراجي عن شعوري"

وأضافت لوسي : أنا صعبان عليا العمل، وحبيت آخد موقف وأمشي، لكن عامل البوفيه كلمني وقال كان مديون من خمس سنين وأول سنة تدخل له فلوس أثناء عرض المسرحية، عشان خاطرنا ما تمشيش، فقلت له جاية بكرا".

وأكملت: "شرطي الوحيد الالتزام بما نقدمه، خصوصا وأن الشركة المتحدة ستقوم بتصوير المسرحية، ومهم جدا العمل يدخل كل بيت".

لوسي أحمد سعد مصر المسرح القومي الهالوين

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وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

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