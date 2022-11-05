عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

علاء مرسي
علاء مرسي

اكد الفنان علاء مرسي انه غير سعيد وراضي عن الفيديوهات التى يقدمها مع الفنان دومنيك والفنان حسن عبد الفتاح ، ويتم طرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال علاء مرسي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انا غير سعيد بتلك الفيديوهات ، وتقديمها نوع من ركوب الموجة الحالية .

وتابع علاء مرسي : الفيديوهات الى أقدمها مع دومنيك وحسن عبد الفتاح وحشة ودمنا تقيل فيها ، ولكنها لا تسي لاحد ، وللأسف ده اللي الناس عايزينه .

أكد الفنان علاء مرسي انه سعيد بالنجاح الذى حققه مسلسل الليلة واللي فيها ، خاصة وان المسلسل كان دفعة وعودة قوية له .

وتابع علاء مرسي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الأجيال الجديدة لم تراني فى مثل هذا الدور من قبل ، فقد اعتادت مني على تقديم الاعمال الكوميدية .

ويضيف علاء مرسي : أتمني ان ردود الأفعال الإيجابية تتحول عروض لأدوار درامية بقوم دوري فى الليلة واللي فيها ، وهذا العمل على الرغم من مناقشته قضية جريئة ولكن تم تقديمها بشكل محترم ، ولا أخجل ان تشاهده اسرتي .

 

وأكد الفنان علاء مرسي أنه لم يقصد الإساءة لأي من الفنانين الذين عبر عن رأيه في أدائهم التمثيلي في أحد البرامج التليفزيونية. 

 

وقال علاء مرسي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أعتذر إلى كل الفنانين الذين أبديت رأيي في أدائهم التمثيلي في أحد البرامج التليفزيونية وقلت إنني لا أراهم يجيدون التمثيل وهم نبيلة عبيد وأحمد حلمي ونادية الجندي ودرة فلم أقصد الإساءة لهم ولكن عبرت عن رأيي الشخصي، وهناك البعض حرف في تصريحاتي، وأقول لهم حقكم علي رأسي.

 

وكان قد حل الفنان علاء مرسي، ضيفا على برنامج “ واحد من الناس ” ، والذى يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة الفضائية.

 

وقال علاء مرسي: هناك عدد من الفنانين مبيعرفوش يمثلوا ولكنهم أصبحوا نجوما مثل نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة، وهذا من وجهة نظري.

 

وقال الفنان علاء مرسي، إن أفضل 5 ممثلين فى رأيه الشخصي هم أحمد آدم ومحمود حميدة ومحمد سعد وأياد نصار، وكريم عبد العزيز وصلاح عبد الله.

 

وفي سياق متصل، أضاف "مرسي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد ممثل أتقن دور الضابط مثل أمير كرارة وأحمد السقا، متابعا: "بعشق هشام ماجد وشيكو، ولكن هشام ماجد أكثر".

 

علاء مرسي صلاح عبد الله محمد سعد واحد من الناس هشام ماجد مسلسل الليلة واللي فيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

ترشيحاتنا

أفضل 5 توابل صديقة للكلى تزيل الأمراض والسموم

القبض على مدير مخزن أخفى 150 ألف بيضة لبيعها بالسوق السوداء

عطاء جاد الكريم: بنك المخلفات يوفر مجمعات تعد سلاسل إمداد للطاقة والمصانع

رغم سوء التنظيم.. ويجز يتألق في حفل بمواصفات عالمية بالقاهرة الجديدة

قلة النوم تسبب 3 مشاكل صحية.. ضعف العلاقة الحميمية بين الزوجين الأبرز

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب.. شاب هندي يعثر على أفعى سامة تحت "البطانية"|فيديو

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

بعد منع "المطرب النقاش"..مهن الفنانين قبل الشهرة.. شكوكو نجار والشريف صبي جزار

اكتشاف جثث أجنة داخل قصاري زرع على سطح عمارة في تونس.. فيديو

فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ