رغم بدايته .. إلغاء حفل ويجز بسبب التكدس الجماهيري

ألغي حفل مطرب الراب الشهير ويجز على الرغم من بدايته ، وذلك بسبب التكدس الكبير من قبل الجماهير ، حيث تم إتخاذ القرار حرصاً على سلامتهم .

أحيا مغني الراب ويجز، حفلا اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم ويجز، عددا من الأغاني الخاصة به والتي يحبها الجمهور.

وطرحت التذاكر بثلاثة فئات، Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.

ويعد هذا الحفل تطورا كبيرا لشكل وأفكار وتنفيذ الحفلات الموسيقية في مصر، مستعينا فيه بأحدث التكنولوجيا العالمية، التي تجعل الجمهور في قلب الحدث مستمتعا بكل تفاصيله الدقيقة المصممة باحترافية وإتقان.

ويعكس الحدث مسيرة ويجز الفنية التي بدأها من الورديان بالإسكندرية في أواخر 2017، من صوت الشباب الجديد في أغنية TNT إلى صناعة ظاهرة ثقافية مع "دورك جاي"، ثم الانطلاق لتحقيق العالمية خارج مصر، وصنع ويجز تجربة ومسيرة خاصة مع جمهوره الذي آمن به كموهبة ونوع موسيقي جديد يمثل المستقبل في مصر، عبر عنها "ويجز" بكلمات ومعاني قريبة من الشارع المصري، وتعبر بشكل صادق عن مشاعر وصراعات الجيل الجديد من الشباب.