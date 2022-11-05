من السجن للحرب.. ما قصة تعديل قانون روسيا لإرسال السجناء إلى أوكرانيا ؟

تسبب تغيير القانون في روسيا في إجبار السجناء من القتلة وتجار المخدرات المدانون، لإستدعاء إجباري للمشاركة في الحرب الروسية في أوكرانيا.

يواجه القتلة وتجار المخدرات المدانون الذين غادروا السجن مؤخرًا في روسيا التجنيد للقتال في أوكرانيا بموجب تغيير في القانون.

وكان قد عدّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التشريع الخاص باستدعاء جنود الاحتياط ليشمل الرجال المدانين بجرائم خطيرة الذين غادروا السجن مؤخرًا.

تعديل قانون المساجين في روسيا

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لا يزال السجناء السابقون المدانون بجرائم جنسية ضد الأطفال أو الإرهاب مستبعدين من الخدمة.

لكن تنفي روسيا تعمد مهاجمة المدنيين وتتهم القوات الأوكرانية باستهداف المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في البلاد بالمدفعية ، وهو ما تنفيه أوكرانيا.

لا يسمح القانون الروسي بتخفيف عقوبة السجن مقابل خدمة المرتزقة ، لكن تم تصوير رئيس فاجنر يفجيني بريجوزين وهو يقول للسجناء “لا أحد سيعود وراء القضبان إذا خدموا مع مجموعته”.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن الرئيس بوتين أن حوالي 49000 من حوالي 300000 من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم منذ سبتمبر قد تم نشرهم بالفعل في الوحدات التي تخدم في أوكرانيا.